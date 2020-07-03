“中日韩名家线上书法展”开幕式暨线上笔会在京举行

人民网北京7月3日电（陈思） “青山一道、同担风雨--中日韩名家线上书法展”开幕式暨线上笔会3日在北京举行。中国人民对外友好协会会长林松添、中国书法家协会主席苏士澍、中国国家画院书法篆刻所所长魏广君以及袁熙坤、魏杰、蔡大礼等中国著名书法艺术家在北京出席开幕式，日本中国文化交流协会顾问松浦俊海、日本著名书法艺术家杭迫柏树、韩日文化交流会议委员长郑求宗、韩国艺术殿堂首尔书艺博物馆馆长李东拲等分别在京都和首尔通过视频连线方式出席活动。

中国人民对外友好协会会长林松添在致辞中表示，远亲不如近邻。中日韩三国作为重要邻邦，在抗击疫情过程中坚定地站在一起，风雨同舟，相互支持。在中国人民抗击疫情的艰难时刻，日韩两国政府和人民积极支援；在日韩疫情严峻之际，中国政府和各界第一时间提供抗疫物资，捐款捐物，共同谱写了“山川异域、风月同天”、“道不远人，人无异国”的友好佳话。三国政府和人民以实际行动展现了共克时艰、患难与共的团结精神，展示了亚洲文化和亚洲文明，贡献了亚洲智慧和亚洲力量，为世界抗疫合作树立了榜样。

林松添表示，书法艺术源于中国，发展于亚洲，在中日韩三国漫长的文明交流互鉴中，逐渐成为精神传承的载体和增进相互理解与友好感情的重要纽带。此次，来自三国的近百名知名书法家创作百余幅作品参展，必将成为推进中日韩三国人民团结抗疫、增进友好的强劲动力。

日本中国文化交流协会顾问松浦俊海和韩日文化交流会议委员长郑求宗分别代表日韩主办方致辞，表达了希望通过文化交流增进三国人民间的相互理解和友好情谊、共同战胜新冠病毒的愿望。

松浦俊海说，疫情给人们的生活带来了很大改变，日中韩三国举行线上书法展，犹如照亮暗夜的一束光，用文化的力量鼓舞人心，振奋精神。郑求宗说，衷心希望韩中日三国通过文化交流不断增进友谊，加强合作，共同推动东亚的和平稳定。

开幕式上，中日韩三国书法家现场创作，挥毫泼墨，以书会友，并通过云端进行对话，解读作品寓意，共同表达了守望相助的深厚情谊和对三国和平友好的热切期盼。

此次活动由中国人民对外友好协会与中国国家画院、日本中国文化交流协会、韩日文化交流会议、韩国艺术殿堂首尔书艺博物馆共同主办，人民网协办。展览以“守望相助、共抗疫情”、“世代友好、共创未来”为主题，汇集了中日韩三国92位知名书法家的108幅作品，将于7月3日至9月30日在人民网国际频道、日文频道、韩文频道同步展出。

附：“中日韩名家线上书法展”入口

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(责编：刘叶婷、杨牧)