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西班牙巴伦西亚海洋公园开放
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来源：
人民网-国际频道
2020年07月03日08:19
人民网讯 当地时间7月1日，西班牙巴伦西亚，当地海洋公园开放，民众观赏白鲸、鲨鱼等海洋动物。
(责编：崔越、杨牧)
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