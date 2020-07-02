网站首页时政国际财经台湾军事观点领导人事理论法治社会产经教育科普体育文化书画房产汽车旅游健康视频知识产权
人民网>>国际

埃及开放金字塔旅游景区 接待游客参观

【查看原图】
IC Photo版权作品，请勿转载。
IC Photo版权作品，请勿转载。
123
来源：人民网-国际频道  2020年07月02日08:14

人民网讯 当地时间7月1日，埃及开罗，金字塔区开放，接待游客参观。

 (责编：崔越、杨牧)

相关图集

查看更多