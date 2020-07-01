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尼泊尔庆祝国家水稻日 民众互泼泥浆祈盼风调雨顺

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IC Photo版权作品，请勿转载。
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来源：人民网-国际频道  2020年07月01日08:25

人民网讯 当地时间6月29日，尼泊尔加德满都，当地庆祝国家水稻日，民众在稻田里互泼泥浆。据悉，为了庆祝水稻开耕，民众唱歌、跳舞、在稻田里玩泥。

 (责编：崔越、燕勐)

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