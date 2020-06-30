防疫情稳生产，印尼雅万高铁建设平稳有序推进

人民网雅加达6月30日电（记者徐伟）日前，印尼雅万高铁项目承包商联合体（简称“联合体”）负责人肖颂新在接受记者采访时表示，今年以来，雅万高铁项目中方参建企业克服人员设备短缺、防疫压力上升和雨季施工难度大等不利影响，努力开展各项建设工作。项目建设者坚持疫情防控和生产施工并重，通过合理调配现场资源，有力保障了项目建设平稳有序推进。

今年上半年，在雅万高铁参建各方的共同努力下，项目完成工程建设投资4.92亿美元。项目征地工作已接近尾声，关键设施迁改取得积极进展，3号隧道、5号隧道等接连成功贯通，全线首个多跨钢构连续梁顺利合龙，轨道板厂建成投产，动车所、铺轨基地、车站站房等陆续开始地面建筑施工。

据了解，新冠肺炎疫情在印尼暴发前，联合体就迅速组织各参建单位成立疫情防控领导小组和专门工作组，制定中英文及印尼语版疫情防控工作方案和疫情防控知识健康手册，在全线强力宣传和推行。印尼国内出现确诊病例以来，雅万高铁各参建单位进一步提升疫情防控强度，增加防疫和生活物资储备，多措并举以优化应急措施和全面加强项目参建人员管理，坚持做到疫情防控长期化、常态化，确保了项目建设顺利开展。

目前，随着印尼疫情防控工作进入新常态阶段，联合体牵头组织各承包商，在严格遵守两国疫情防控政策，确保做好疫情防控前提下，积极组织人员返岗，加快推进进口物资设备发运，抓住当前旱季黄金施工期，全力推动项目建设。

6月27日，中国驻印尼大使肖千在考察雅万高铁项目建设一线时，积极肯定了项目疫情防控和施工建设取得的成绩。肖大使要求企业提高站位，继续将疫情防控作为当前首要任务，严格落实防疫方案，加强对员工关怀照料，确保员工生命安全和身体健康。在此基础上，企业要充分发挥核心骨干人员返岗的有利契机，优化施工组织，加大资源投入，加强同印尼合作伙伴协调配合，加快推进项目全面复工复产，推动项目建设呈现新面貌新气象。

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