“疫·镜——国际抗疫影像纪实”云摄影展在京启动

人民网北京6月29日电 （记者陈尚文）为期6个月的“疫·镜——国际抗疫影像纪实”云摄影展6月29日在北京启动。

此次云摄影展由中国外文局联合中外机构联合主办，由中国文联摄影艺术中心提供艺术指导，精选了来自中国、韩国、埃及、法国、意大利、俄罗斯、西班牙、美国等27个国家媒体机构和摄影师的摄影作品共计200余幅，以“突如其来 全球暴发”“生命至上 人间大爱”“风雨同舟 守望相助”“社会停摆 经济下挫”“提振复苏 勇敢前行”等5个展览单元，真实记录了疫情防控中各国人民的生活以及抗击疫情的努力。

在当天举行的开幕式上，中国外文局局长杜占元致辞称，中国外文局发起举办这次抗疫影像云展览的倡议，第一时间得到多个国家相关机构的积极响应和大力支持，这体现了我们作为疫情的亲历者和记录者，面对灾难时的态度、选择和行动，传递了疫情之下人类社会相互扶持、团结合作的精神力量。

中国文联党组成员、副主席李前光表示，摄影是最具国际性的语言之一。相信展览的举办，将进一步鼓舞我们战胜疫情的勇气，增进团结合作携手前行的决心。

《俄罗斯报》社长帕维尔·涅戈伊察通过网络平台进行了“云致辞”。他表示，以现代技术举办的“国际抗疫影像纪实”云摄影展是一场极具影响力的活动。

意大利特莱卡尼文化集团总裁弗兰克·盖洛指出，我们今天怀着激动的心情共同启动此次云摄影展，希望借此机会缅怀逝者，感谢那些为我们的身心健康不懈努力的人，致敬我们在抗疫中所看到的各种形式的团结。衷心感谢来自世界各国的摄影师，他们以非凡的勇气和敏锐的洞察力记录了疫情发展的不同阶段。

韩国亚洲新闻集团总编辑梁圭铉表示，时移世易，人类正遭遇史上最严重的疫情。韩国与中国都是此次战疫的模范，两国乃至全球的摄影师记录下的非常时刻具有十分重大的历史意义。病毒没有国界，疫病不分种族。相信我们一起携手，一定能够战胜疫情。

墨西哥头版俱乐部主席何塞·路易斯·乌里韦在致辞中说，云摄影展向世界展示了每个国家为应对这场医疗卫生危机所做出的努力。”

此外，中国摄影家协会主席李舸、中国文联摄影艺术中心副主任吴砚华等嘉宾出席了云展览开幕式。开幕式由中国外文局副局长兼总编辑高岸明主持。中外嘉宾共同为云展览揭幕。

据悉，此次云展览适应新媒体新技术发展，向全球观众提供多语种、多终端观展体验。展览以互联网为载体，分为移动端、电脑端和社交媒体端3种呈现形式。其中，移动端采用3D建模技术提供虚拟观展体验，分为中、英文版；电脑端采用图集模式提供有视觉冲击力的大图观展体验，分为中、英、韩、阿、法、意、俄、西等8个文版。

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