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克罗地亚举行混种狗展 汪星人精心装扮惹人爱

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IC Photo版权作品，请勿转载。
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来源：人民网-国际频道  2020年06月30日08:33

人民网讯 当地时间6月28日，克罗地亚萨格勒布，当地混种狗展举行。

 (责编：崔越、燕勐)

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