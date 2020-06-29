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悉尼塔龙加动物园“非洲萨凡纳区”开放
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来源：
人民网-国际频道
2020年06月29日08:39
人民网讯 当地时间6月28日，澳大利亚悉尼，塔龙加动物园“非洲萨凡纳区”开放，吸引游客观赏。
(责编：崔越、燕勐)
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