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首列中法防疫物资专列抵达巴黎

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从南昌出发的首列“一带一路”抗疫物资专列6月23日抵达巴黎。摄影：李永群
从南昌出发的首列“一带一路”抗疫物资专列6月23日抵达巴黎。摄影：李永群
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来源：人民网-国际频道  2020年06月26日15:20

人民网巴黎6月26日电（记者李永群 刘玲玲）6月23日上午，一列满载防疫物资的列车缓缓驶入法国巴黎东南郊瓦朗通火车站。这是第一列中法防疫物资专列，也是首列直达巴黎的中欧班列。这辆列车本月4日从江西南昌国际陆港横岗站出发，历时19天、穿越7个国家、行驶近12000公里后抵达巴黎。

蓝天白云下，车头飘扬的中法两国国旗格外鲜艳。随着列车进站，现场响起了热烈的掌声和欢呼声，迎接这辆列车的到来。在这辆列车里，装载有2000万个口罩、4500万副手套、130万只水溶袋以及免触碰消毒液机等总价值1000万欧元的防疫物资。

本次班列是中远海运和法国国家铁路旗下物流公司的“强强合作”，得到了当地政府和各方合作伙伴的支持。据介绍，疫情发生以来，法国政府已多次向中国采购口罩等防疫物资，民间公司也在大量采购。法国国家铁路旗下物流公司中标了法国国家采购任务，在与中远海运集装箱法国公司讨论后，选择了铁路这一“高性价比”的运输方式。

这是一趟精密计划、反复沟通后实现的“接力赛”：列车从阿拉山口离开中国进入白俄罗斯，并通过马拉舍维奇进入欧洲，随即换车到达巴黎地区。中远海运集装箱法国公司作为项目总包方负责全程服务，中铁负责国内段运输，法铁负责境外段运输，同时得到了远东路桥的大力协助。据了解，该专列的防疫物资运输数量远超普通货物装载数量，成本较空运降低约30倍，运输时间较海运缩减了10至20天。

中远海运集装箱法国公司总经理姚宏智说，列车的顺利抵达证明这条中法之间的陆路新通道是可行的、准时的、安全的，与空运相比运输成本低、与海运相比快捷又灵活，为应对防疫物资需求常态化提供了更优化的解决方案，也为中法之间的经贸交流提供便利。

“这是一辆将法国和中国连接在一起的具有特殊意义的列车。”法国铁路货运国际业务主管尼古拉斯·吉罗表示，在全球共战疫情的背景下，这辆满载着防疫物资抵达法国的列车也充满了温度。“这都是我们医院十分需要的物资。不久之后，这些来自中国的口罩、手套等医疗物资将被我们的医护人员使用。这是一个好的开始，之后还会有第二辆防疫专列抵达法国，我们充满期待。”

在人们期待的目光中，本次物资专列的主要采购商法国BIFP集团总经理弗拉基米尔·西尔贝曼打开了其中一个集装箱，里面一个又一个贴着医用标签的箱子码得整整齐齐。他对记者说：“看到第一辆满载医疗物资的列车抵达巴黎心情很激动，这不仅将对仍存在缺口的法国医疗储备进行了极大物资补充，同时也体现出法中两国合作抗击疫情、守望相助的情谊。这一次良好的尝试展现出中欧班列的巨大优势和潜力，将为法中两国深化其他领域的合作创造更好条件。”

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(责编：燕勐、杨牧)
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