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俄罗斯举行纪念卫国战争胜利75周年阅兵仪式

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俄罗斯举行纪念卫国战争胜利75周年阅兵仪式，中国人民解放军陆海空三军仪仗队整齐划一走过莫斯科红场。（图片来自克里姆林宫官网）
俄罗斯举行纪念卫国战争胜利75周年阅兵仪式，中国人民解放军陆海空三军仪仗队整齐划一走过莫斯科红场。（图片来自克里姆林宫官网）
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来源：人民网-国际频道  2020年06月24日18:56

人民网莫斯科6月24日电（屈海齐 李明琪）当地时间24日上午10点，纪念伟大卫国战争胜利75周年阅兵仪式在莫斯科红场隆重举行。受疫情影响，今年的“胜利日”阅兵从5月9日推迟到了6月24日。俄政府选择这一天举行阅兵也具有深意，正是在1945年的6月24日，苏联军队在欧洲战场取得胜利之后，在红场举行了胜利阅兵。

俄罗斯总统普京亲赴现场，祝俄罗斯全体民众“胜利日”快乐。普京表示，“我们知道，我们面临的挑战也是全人类所共同面临的挑战，我们尤其深切地感受到，人和人的梦想、快乐、希望，和平、安定而富有创造性的生命——这一切才是最珍贵的财富。只有与其他国家齐心协力，我们才能捍卫和平，抵御新威胁。”

本次阅兵式上共有超过1.3万名军人接受检阅。中国、亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、乌兹别克斯坦、印度、哈萨克斯坦等13个国家派出军人参加。参加阅兵的中国代表团共计105人，由中国人民解放军陆海空三军仪仗队组成。中方方阵整齐划一走过莫斯科红场，成为本次阅兵式一大亮点。这是中国军人时隔五年之后，再次踏上红场，应邀参加俄罗斯“胜利日”阅兵活动。

阅兵式上，218件地面武器亮相红场。其中，300毫米“龙卷风-S”多管发射火箭系统、“铠甲-SM”防空系统、S-350“勇士”防空导弹系统、S-400“凯旋”防空导弹系统、“伊斯坎德尔-M”战术导弹系统、TOS-2重型喷火坦克等24件武器为首次亮相。空中梯队则在最后出场，参加阅兵的75架飞机象征着伟大卫国战争胜利75周年。

阅兵式结束后，总统普京前往无名烈士墓，向在卫国战争中牺牲的烈士们献上了鲜花。

据悉，除莫斯科外，还有圣彼得堡、图拉、伏尔加格勒、萨马拉等27个俄罗斯城市举行了庆祝卫国战争胜利75周年阅兵活动。

点击阅读：中国最帅天团解放军仪仗队亮相俄罗斯红场阅兵式

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(责编：燕勐、杨牧)
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