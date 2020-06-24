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上野动物园重新开放 大熊猫“香香”与日本民众见面

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上野动物园重新开放 大熊猫“香香”与日本民众见面
上野动物园重新开放 大熊猫“香香”与日本民众见面
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来源：人民网-国际频道  2020年06月24日15:30

人民网东京6月24日电（李沐航 郑瑾）23日是东京上野动物园因新冠肺炎疫情扩大采取“临时关闭”后，时隔近四个月首次重新对外开放的日子。上野动物园出于疫情防控的考虑，将入园人数上限设置为4000人，并必须通过网上提前预约。截止28日，通过网络预约人数已经达到上限。人民网驻日本记者在现场发现，虽然东京当日气温将近30℃，但是从上野动物园入口处开始便排起了长龙。负责治安的工作人员告诉记者，需要通过预约的时间段进行排队，但是不管哪个时间段排队时间至少需要1小时左右。在排队的人群中，有很多是父母推着婴儿车带自己的孩子前来，也有一个人一边仔细阅读香香的相关介绍一边排队的日本民众。

“香香”与日本民众再见面

据了解，根据中日双方协议，香香在年满三周岁后就要马上回到中国，而今年生日也将是它在日本度过的最后一个生日。由于受疫情影响，上野动物园在6月12日香香三周岁生日当天不能重新开放，原计划的庆祝活动也无法正常举行，这让不少日本民众大感遗憾。但是，上野动物园仍通过官方网站在12日公布了大量香香的视频，以便日本民众可以通过网络近距离看到香香，并为它庆祝生日。而当日，香香也收到了自己三周岁的生日蛋糕。现在，香香体重已经达到了近80公斤，从发育角度看，已经相当于成人发育的80%。

经过约一个小时的排队等待，专门从东京都练马区赶到上野动物园观看香香的川添尚子（53岁）说：“很久没见到香香了，今天看见它还是依然可爱。我一直等着能够再见到香香的日子，今天终于见到了，很高兴。”

“香香”生日商品热卖

同时，上野动物园为纪念香香三周岁生日，特别发售了一批限定纪念商品。从香香玩偶、笔记本、T恤衫，到帆布包等，每件商品都可以看到浓浓的香香元素。其中，以香香刚满160天时样子所制作出的1:1玩偶最吸引人们目光，将香香当时憨态可掬的神态惟妙惟肖的展现了出来。工作人员在纪念品商店前也举起牌子，写着“香香三周岁商品”。为此，在观看完香香后，日本民众又在纪念品商店前大排长龙，争相购买。

据日本媒体报道，香香在2017年诞生时，上野动物园时隔六年入园人数突破400万人。在“香香人气”的引领下，香香的诞生为当时东京带来了一年约267亿日元（约合人民币17.6亿元）的经济效益。

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(责编：刘叶婷、刘洁妍)
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