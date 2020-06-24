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日本上野动物园开放 大熊猫"香香"亮相吃竹子萌态百出

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IC Photo版权作品，请勿转载。
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来源：人民网-国际频道  2020年06月24日08:21

人民网讯 当地时间2020年6月23日，日本东京，上野动物园开放，旅日大熊猫“香香”亮相，吃竹子、嬉戏玩耍，萌态百出。

 (责编：崔越、刘洁妍)

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