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日本上野动物园开放 大熊猫"香香"亮相吃竹子萌态百出
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来源：
人民网-国际频道
2020年06月24日08:21
人民网讯 当地时间2020年6月23日，日本东京，上野动物园开放，旅日大熊猫“香香”亮相，吃竹子、嬉戏玩耍，萌态百出。
(责编：崔越、刘洁妍)
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