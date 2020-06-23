纽约进入重启第二阶段 民众生活逐步恢复正常

人民网纽约6月22日电（记者 李凉）纽约州州长科莫日前宣布，纽约市于22日进入重启第二阶段，州内其他地区将于本周陆续进入第三阶段。

科莫于3月20日签署纽约“暂停”防疫令，强制要求全州近2000万人居家抗疫，同时关闭所有非关键行业。纽约市是纽约州疫情最严重的地区，于6月8日进入重启第一阶段。截止本月21日，新冠病毒感染率徘徊在1%左右，新增住院和死亡人数已持续两周下降。

根据纽约州政府此前颁布的分区域分阶段重启行政令，第一阶段复工行业为建筑业、制造业、批发供应链、农林渔和狩猎业、及零售业路边接货和店内取货业务。第二阶段为专业服务、金融保险、零售、行政、房地产和租赁业；第三阶段为餐饮食品业、酒店业；第四阶段为艺术、娱乐、休闲和教育等行业。每个阶段间隔为期两周。

纽约市长白思豪称，本周将有超过30万人重返工作岗位。市政府要求民众出门须戴口罩或面部遮挡物，在公共场合严格遵守社交距离准则，办公室和商业场所限制人数。随着本阶段理发店复工、允许餐厅和酒吧提供户外用餐服务及开放社区公园，市面上终于有了些烟火气，民众生活开始逐步恢复正常。

曼哈顿商业区一项调查结果显示，第二阶段复工的办公室职员约占总人数的10%，目前的远程办公状态可能将持续到8月以后。近日，负责运营纽约市地铁和公交车的大都会运输局（MTA）表示，现地铁日客流量已经恢复到疫情前17%的水平。

科莫此前表示，重启并不意味着回到从前，他建议民众适应新常态，坚持行之有效的防护措施。为防止疫情反弹，卫生部门将不断提高对新冠病毒的检测和对测试结果呈阳性者追踪的能力，同时加强对复工企业的监管，如果当地处置不力，州政府将会介入，并有可能暂停重启计划。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)