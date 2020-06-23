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波兰庆祝伊万·库帕拉节 迎接夏至到来

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来源：人民网-国际频道  2020年06月23日08:23

人民网讯 当地时间6月20日至6月21日，波兰克拉科夫，民众庆祝伊万·库帕拉节，迎接夏至到来。

 (责编：崔越、刘洁妍)

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