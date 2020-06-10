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莫斯科市“解禁”首日 大量民众出行

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莫斯科市“解禁”首日 大量民众出行（人民网 屈海齐 摄）
莫斯科市“解禁”首日 大量民众出行（人民网 屈海齐 摄）
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来源：人民网-国际频道  2020年06月10日14:38

人民网莫斯科6月9日电（屈海齐、李明琪）在历时两个月十天的全民隔离状态后，莫斯科市政府宣布6月9日取消自我隔离和电子通行证制度，以及居民外出散步时刻表。即日起，莫斯科市民出行已重新恢复正常。记者也于莫斯科市“解禁”首日来到了当地著名的文化公园。众多莫斯科市民同家人、朋友来到公园散步、运动或是晒日光浴，其中绝大部分为青年学生。按照公园广播要求入园需佩戴口罩和手套，但遵守的人们却寥寥无几。此外，园内的餐饮店仍处于停业状态，供人休息的长椅也被拉上了封条禁止倚坐，但多数都已被游客撕掉。

据俄罗斯消费者权益保护和公益监督局9日发布的数据显示，过去24小时俄罗斯新增确诊新冠病毒感染病例8595例，累计确诊485253例，累计治愈242397例，死亡6141例。作为全俄疫情最为严重的城市，莫斯科过去24小时新增确诊1572例，累计确诊198590例。尽管俄罗斯和莫斯科市的疫情形势逐渐好转，但日增确诊病例仍持续在八千多例。选择在此时完全取消民众出行限制是否存在危险？公园内一位不愿透露姓名的莫斯科市民向记者表示，自由和隔离措施都很重要，如何权衡利弊是个难题。“尽管现在的情况令我感到担心，但我愿意相信政府的决定。”

针对这一问题，俄总统新闻秘书佩斯科夫9日表示，索比亚宁取消莫斯科市民出行限制并非为时过早。“部分限制措施将继续存在，还有一些限制将在未来2至3周的时间内逐步取消，现在并未全面取消所有限制”。

据悉，在莫斯科市“解禁”首日，理发店、美容院、照相馆、兽医诊所已被准许恢复营业；共享汽车服务也重新面向大众开放；剧院和马戏团恢复彩排；社会机构及科研团体也可恢复正常工作。6月16日莫斯科将迎来第二阶段“解禁”，莫斯科市内的牙科诊所、图书馆、广告公司、咨询公司、博物馆、展览中心及动物园等将重新开放；届时，公共餐饮业将准许开放户外餐饮服务；大型体育活动可在观众人数低于场馆座位数10%的情况下举行。而在“解禁”的第三阶段，即6月23日，公共餐饮业面向公众开放，同时允许健身房、游泳馆、幼儿园及社会保障机构恢复工作。

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(责编：燕勐、刘洁妍)
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