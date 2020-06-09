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中国抗疫医疗专家组离开秘鲁回国 受到秘鲁政府高度赞扬

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中国抗疫医疗专家组离开秘鲁回国 受到秘鲁政府高度赞扬
中国抗疫医疗专家组离开秘鲁回国 受到秘鲁政府高度赞扬
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来源：人民网-国际频道  2020年06月09日10:36

人民网里约热内卢6月8日电（记者吴杰）6月8日，由中国政府派出的赴秘鲁抗疫医疗专家组一行4人圆满完成任务，乘飞机离开秘鲁回国。驻秘鲁大使梁宇、秘卫生部国际合作司司长古瓦、外交部公使拉艾斯等赴机场送行。

梁大使感谢专家组在秘辛勤工作，表示半个月来，专家组深入抗疫一线，同秘各级政府和医疗机构广泛接触，举办多场培训交流活动，为秘抗击新冠肺炎疫情贡献了“中国经验”和“中国智慧”，获得秘社会各界广泛好评，为推动中秘全面战略伙伴关系进一步深化做出了贡献，将载入中秘关系史册。祝愿专家组返程一路平安。

古瓦司长和拉艾斯公使表示，秘方衷心感谢中国政府派专家组来秘支援抗疫。疫情发生以来，中方通过多种形式向秘方提供了大量支持与帮助，秘政府和人民铭记于心。中国是最先控制住疫情的国家，专家组此行带来了宝贵抗疫经验，秘政府和一线卫生人员受益匪浅。秘方将积极学习借鉴专家组的经验和建议，不断完善防疫举措，争取早日战胜疫情。

中国抗疫医疗专家组于当地时间5月23日抵秘，在半个多月的时间里，走访首都利马及阿雷基帕大区，深入医疗机构、实验室、防疫场所等一线，开展40余场交流和培训活动，同秘中央和地方政府、国会、军方、警方、社会医疗机构及在秘华侨华人、中资机构、留学生和汉语教师代表等广泛交流，分享防疫和诊疗经验。专家组工作受到秘政府表彰，获得秘总统比斯卡拉、部长会议主席塞瓦略斯、外长梅萨-夸德拉、卫生部长萨莫拉、国防部长马尔托斯等高度赞扬，在当地引起热烈反响和广泛赞誉。

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(责编：燕勐、杨牧)
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