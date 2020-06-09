纽约州全面重启 抗议活动加大防疫风险

人民网纽约6月8日电（记者李凉）7日，纽约州州长科莫宣布，纽约市作为纽约州内最后一个进入重启阶段的地区，于6月8日进入重启第一阶段，州内其他地区将于本周陆续进入第二阶段。历经百日抗疫，纽约州终于解除“暂停”模式，实现全面重启。

纽约州于3月1日出现首例新冠肺炎确诊病例。3月中旬开始，疫情迅速蔓延，新冠病患呈几何级数增长，死亡率不断攀升，纽约州在一周之内成为全美疫情最严重的地区。3月20日，科莫签署纽约“暂停”防疫令，强制要求全州近2000万人居家抗疫，同时关闭所有非关键行业。

4月上旬，纽约疫情急剧恶化，每日新增死亡人数接近800人，这种状况持续了一周。之后，科莫先后三次宣布延长“暂停”模式。截止6月7日，全州新冠感染病例378097例，其中包括死亡病例30324例。当日全州检测约6万人次，确诊病例702例，新增感染率约1%，新增死亡40例。

根据纽约州政府分区域分阶段重启行政令，第一阶段复工行业为建筑业、制造业、批发供应链、农林渔和狩猎业、及零售业路边接货和店内取货业务。第二阶段为专业服务、金融保险、零售、行政、房地产和租赁；第三阶段为餐饮食品业、酒店业；第四阶段为艺术、娱乐、休闲和教育等行业。每个阶段至少要持续两个星期，疫情数据达标才能进入下一阶段。

纽约市政府发布的数据显示，本市将有3.2万个建筑工地于重启日复工，预计将有约40万工人返回工作岗位。纽约市建筑工会表示，将通过为工人配备防护设备及督促工人进行健康检查和洗手及实行错时工作制等风险控制措施，保障复工安全。

疫情尚未消失，抗议活动加大防疫风险。5月29日以来，“弗洛伊德事件”引发的抗议警察暴力执法和种族歧视示威活动席卷纽约，大规模人群聚集加大了感染病毒的风险。

流行病学家提醒有关部门密切注意示威活动导致病毒传播的迹象，由于新感染者最多可能需要两周的时间才能显示出症状，预计感染病例的上升趋势将在本周开始显现。

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