法国：疫情禁足令解除 生活逐步恢复常态

人民网巴黎5月30日（记者 何蒨） 今天，法国人终于可以去公园了。5月的最后一个周末，全法的公园终于向民众开放，从巴黎的卢森堡公园涌入的游人数量可看出法国人迫不及待回归正常生活的渴望。记者注意到，从5月11日解除禁足令以来，在巴黎户外空间佩戴口罩的法国人不到1/3，大部分法国人还是习惯不戴口罩外出，但在进入室内区域，如商店或商场时，很多法国人仍会主动佩戴口罩，商店门口也配备免洗消毒液，供顾客自助使用。虽然巴黎的餐厅、咖啡馆及酒吧还不能开门，并在6月2日后仅可开放露天区域，但不少店家已通过外卖形式吸引了喜欢聚会的顾客，法国人原有的生活节奏正在慢慢回归。

法国解禁进入第二阶段

法国从5月11日逐步解除持续两个多月的禁足令，首先允许法国人自由出门，但不得离开住家100公里以外。此外，小于5000平米的小型商户可以开门，但公共公园、餐馆、酒吧、咖啡店、文化娱乐场所等仍关闭。

5月28日，法国政府再次推进解封，宣布自6月2日起取消100公里限行，全法博物馆、沙滩、湖区开放，被划分为受疫情影响较小的绿色地区可开放餐厅、酒吧、咖啡馆，而以巴黎大区为代表的橙色地区因疫情影响仍在，只能开放餐饮单位的露天区域。根据法国教育部发布的信息，截至28日，全法80%以上的小学和幼儿园已复课。

截止5月29日，法国新冠累积确诊人数为186941人，29日单日增长确诊人数为597人，累计死亡人数为28714人，29日新增死亡人数52人，整体态势呈稳定下降，也为政府进一步解禁提供了依据。

28日，法国总理就第二阶段解封计划发表讲话时曾指出：“当前阶段病毒传播速度已受到控制，疫情形势略好于预期，但尚未完全恢复正常，仍应保持谨慎。”同时，总理也强调：“从6月2日第二阶段起，‘自由’将重新成为原则，‘限制自由’仅会是例外情况。”这一表态很快受到法国人的支持。

即便如此，一些限制性命令仍保持不变，例如直至6月21日，全法禁止10人以上的公共集会、集体运动及接触式运动，舞厅、游戏厅、体育场、赛马场等保持关闭。但是，让法国人比较放心的是，政府决定自6月22日起开放全法电影院、泳池、体育馆、剧院、度假村、集体旅社、露营地等，法国人夏季假期期间的境内游也不受限制，但出国旅行则严格控制在欧盟范围内。6月15日，欧盟将协调开放内部边境，并就如何管控对外边境确定统一立场。

法国政府积极推动公共经济支持政策

5月26日，法国总统马克龙表示，法国政府将对汽车产业提供80亿欧元的支持，为电动及混合动力汽车提供补贴，帮助汽车企业解决库存，建立产业投资基金，目标是推动法国在2025年时可每年生产100万辆环保汽车。但是，法国汽车企业需将其产业链迁回至法国，并施行“绿色转型计划”，才可享受这一补贴。

此外，汽车产业的支持也涉及消费者，例如个人购买电动汽车可获得7000欧元补助，购买电动汽车的公司则可获得5000欧元补贴，购买混合动力可充电汽车补贴为2000欧元。根据法国政府的信息，从6月1日开始，个人将旧汽车转换成污染较小的汽车，也可得到政府补助。

5月29日，法国总理还公布了一项总额达45亿欧元的全面紧急计划，用以支持地方政府应对新冠肺炎疫情危机，其中27.5亿欧元将拨给各省区议会，17.5亿欧元划拨给各市政府，包括用于补偿税收方面损失的7.5亿欧元，以及用于加强“绿色”投资的10亿欧元。法国生态转型部长也在当日表示，政府将把建立于4月底、旨在鼓励民众使用自行车的基金数额增加2倍，用以支持各地把封禁期规划的临时自行车道永久化。

根据法国经济类媒体《回声报》报道，根据安永的调查，法国在2019年吸引的外国投资项目共计1197个，较2018年增加17%，首次超过英国和德国成为欧洲最具投资吸引力的国家。但是，由于受新冠肺炎疫情的影响，2019年落户法国的外国投资项目中，仅有65%仍在正常推进，25%推迟或缩减规模，10%的项目取消。

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