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国际维和人员日：刚果（金）维和医疗队重温维和誓词

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官兵们面向国旗和联合国旗宣誓（郭晓宁 摄）
官兵们面向国旗和联合国旗宣誓（郭晓宁 摄）
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来源：人民网-国际频道  2020年05月30日08:35

人民网布卡武5月29日电（吕强 郭晓宁） “我是一名光荣的维和军人，我宣誓：忠于中国共产党、忠于祖国…”刚果（金）当地时间5月28日上午9时，在第十八个国际维和人员日到来之际，中国第二十三批赴刚果（金）维和医疗分队开展“重温维和誓词 建功维和战场”主题教育活动。

5月29日是联合国国际维和人员日，今年的主题是“妇女参与维持和平：和平的关键”。自2003年中国派出第一批维和医疗分队在刚果（金）建立中国二级医院以来，已有200多名维和女军人在此执行维和任务。

活动现场，43名卫勤精兵头戴蓝盔，面向五星红旗和联合国旗，整齐列队，举起紧握的右拳重温了维和誓词。活动现场，结合中国参与维和30年来的历史征程，官兵们回顾了执行维和任务的初心，根据当前非洲严峻的疫情形势，梳理了前期工作的经验做法，表达完成维和任务的决心信心。

作为女维和军人的发言代表，张枫讲述了自己的维和故事，表达了参加维和行动的使命荣耀和祝愿期望：“作为一名维和一线的护士，疫情在非洲爆发的这一百多天里，每天身着全套防护装备接诊病人、护理病人，身心都面临着极大考验，但战友们再苦再累也没有怨言，想到30年来一批批维和战友们为了和平，付出的心血和作出的牺牲，我们有信心共克时坚，高标准完成维和任务。”

据了解，第二十三批赴刚果（金）维和医疗分队自去年9月下旬抵达任务区，主要负责联刚团14个国家4300余名维和人员的卫勤保障任务，分队43名官兵中有9名女军人，分布在医疗、护理和宣传等岗位。疫情期间她们和战友们一起坚守一线战位，用实际行动赢得了任务区各国保障对象的一致肯定和高度赞扬。

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(责编：刘叶婷、杨牧)
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