涉事白人警察被控“过失杀人” 抗议示威袭向全美

人民网华盛顿5月29日电（记者张梦旭）美国明尼阿波利斯市涉嫌暴力执法的白人警察德里克·沙文29日遭到逮捕，这距离非洲裔男子乔治·弗洛伊德死亡已有4天之久。明尼苏达州赫纳品县检察官弗里曼表示，德里克·沙文被控“三级谋杀”与“过失杀人罪”，检方将收集证据并正式提起诉讼。

据路人拍摄的视频显示，德里克·沙文用膝盖跪在46岁的非洲裔男子乔治·弗洛伊德喉部达7分多钟，甚至在乔治·弗洛伊德已经不再挣扎后，他依然保持原有姿态3分钟左右。弗洛伊德的朋友科菲尔德说，幸亏有路人提供的视频，否则真相会被彻底隐瞒，警方会说是这个非洲裔男子一直在反抗，而警方是合法动武。

美联社的文章说，今年44岁的德里克·沙文从警19年，曾经两次向嫌烦开枪，遭到近20次投诉。但仅有两次遭到处分，其他都不了了之。第一次是2006年，沙文和其他5名警察向一名手持猎枪的嫌疑犯开枪，嫌烦身中数枪死亡，陪审团随后裁定警方使用武力是正当的。

第二次是2008年，德里克·沙文去一幢公寓楼处理一起家庭纠纷，他向躲在厕所里的男子腹部开了两枪，男子侥幸生还，并被控两项重罪。这名男子后来说，他当时与女友发生纠纷，女友打了报警电话，他由于害怕躲在厕所里，这名警察破门而入准备将其脱出，他在挣扎中碰到了警察的配枪，警察遂拔枪射击。

美联社的文章还透露，警察德里克·沙文晚上还在一家夜总会兼职保安，巧的是，被其折磨致死的乔治·弗洛伊德也在这家夜总会当保安。这家夜总会的老板玛雅·桑塔马里亚说，他不确定两人是否相识。德里克·沙文的妻子说，他在脱下警服后，是一个非常温柔的人。

尽管警方开除了涉事的4名警察，但难以平息民众怒火。29日示威进入第4天，前一天晚上民众彻夜示威，并点燃了明尼阿波利斯市警察局。除明尼阿波利斯及其临近的圣保罗外，洛杉矶、纽约、丹佛、路易斯维尔、凤凰城、孟菲斯等数十个美国城市都爆发了示威。《纽约时报》预计，到了周末示威规模会更大。

美国总统特朗普29日连发两条推文，第一条指责明尼阿波利斯市长过于软弱，没有控制局势。第二条推特说，他已向明尼苏达州长打了电话，表示军队与他同在，如果抢劫开始，那么就可以开枪应对。

(责编：刘叶婷、杨牧)