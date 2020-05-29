中国政府抗疫医疗专家组抵达苏丹

人民网喀土穆5月28日电（记者 苏 航）28日，中国政府抗疫医疗专家组一行20人结束阿尔及利亚工作后乘机抵达苏丹首都喀土穆。中国驻苏丹大使马新民、苏丹内阁事务部长马尼斯、卫生部长阿克拉姆、外交国务部长奥马尔、总理府办公厅主任谢赫等到机场迎接。

马大使对专家组的到来表示热烈欢迎和崇高敬意，并表示，疫情发生以来，中苏两国始终相互支持、相互帮助，充分体现了两国同舟共济、守望相助的战略伙伴情谊。在苏丹疫情日益严峻的艰难时刻，中国政府应苏丹政府邀请派遣抗疫医疗专家组来苏，同苏方交流分享中方抗疫经验做法，帮助苏方提高防控诊治能力，具有特殊重要意义。此举是中苏合作抗疫保护人民生命安全的重要举措和中苏友好的象征，也是践行共建人类卫生健康共同体的真实写照，体现了两国共克时艰的坚定决心和承诺，也展现了两国患难与共的深情厚谊和两国人民亲密无间的手足之情，相信中苏关系必将在抗疫合作中进一步升华，续写中苏医疗合作和中苏友好的新篇章。

苏丹内阁事务部长马尼斯代表苏政府热烈欢迎中国医疗专家组，并表示，苏方对中国政府和人民的支持深表感谢，此次中国专家组援苏是对苏丹谚语“患难见真情”的最好诠释，苏丹人民将铭记中方的恩情。苏方渴望学习借鉴中方成功防疫抗疫经验，早日战胜疫情。

苏卫生部长阿克拉姆表示，中国是全球首个通报疫情并有效控制疫情的国家，在此次全球防疫抗疫中始终处于领先地位。当前苏丹疫情形势日益严峻，中国专家组来苏支援意义非凡，可谓“雪中送炭”，中国在疫情防控和治疗方面的丰富经验必将有力帮助苏丹抗击疫情，苏方期待同中方专家加强交流，虚心学习和运用中方的成功经验，挽救更多苏丹人民的生命。

在苏期间，专家组将同苏卫生紧急状态委员会、卫生部以及世卫组织、联合国儿童基金会等国际组织驻苏办事处开展抗疫经验交流，实地考察新冠肺炎定点收治医院和国家公共卫生实验室，并对苏丹当地医护人员进行培训。专家组还将同中国援苏医疗队进行业务交流，并向在苏中资机构、华侨华人和留学生提供疫情防控指导和普及防护知识。

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