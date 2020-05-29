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实拍德国松树林 阳光透射美得静谧

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IC Photo版权作品，请勿转载。
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来源：人民网-国际频道  2020年05月29日08:27

人民网讯 当地时间2020年5月27日，德国Gadow附近，阳光透射进树林中，美如画卷。

 (责编：崔越、杨牧)

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