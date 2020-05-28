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太萌了！德国施特拉尔松德动物园北极狼宝宝出生
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来源：
人民网-国际频道
2020年05月28日09:05
人民网讯 当地时间2020年5月27日，德国施特拉尔松德，施特拉尔松德动物园的北极狼宝宝出生。
(责编：崔越、杨牧)
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