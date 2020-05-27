苏丹官员：中国政府、人民和企业都是苏丹的可靠朋友

人民网喀土穆5月27日电（记者 苏 航）26日，中国石油旗下中油国际尼罗河公司向苏丹政府捐赠防疫物资交接仪式在喀土穆国际机场举行。中国驻苏丹大使马新民、苏丹能源和矿业部长阿迪勒、中油国际尼罗河公司总经理刘英才以及苏丹卫生部代表出席仪式。

马新民大使在致辞中表示，在史无前例的新冠肺炎疫情威胁面前，中苏两国再次站在一起并肩作战，见证两国同舟共济、守望相助的伙伴之谊，感受两国人民同情相成、日亲日近的兄弟之情，续写两国和两国人民友好的新篇章。八天前，中国国家主席习近平在第73届世界卫生大会视频会议的致辞中，倡导各国团结合作共建人类卫生健康共同体共克时艰，并就此提出了全球抗疫的六项主张和中国支持全球抗疫的五项举措，彰显了中国的大国担当，展现了人间大爱，必将汇聚起全球抗疫的磅礴之力。在苏丹疫情形势日益严峻的艰难时刻，中国人民定将心系苏丹，投桃报李，尽己所能提供帮助。此前，中国克服重重困难，从中央政府到地方政府，从使馆到企业，从官方到民间，毫无保留与苏方分享中国防疫和救治经验，源源不断向苏方提供医疗物资援助，支持苏方防疫抗疫。此次中油国际尼罗河公司代表中石油向苏方捐赠的防疫物资，体现了中国企业的社会责任和两国人民患难与共的深厚情谊。希望这批物资能为苏丹抗疫贡献一份力量。下一步，中国政府将一如既往坚定地与苏丹人民站在一起，继续向苏方提供更多的医疗物资援助。两天后，中国政府派出的20人援苏抗疫医疗专家组就将抵苏，为苏抗疫提供中国经验和中国力量。

阿迪勒部长代表苏丹政府对中国政府和人民致以谢意并表示，中苏合作历史源远流长，中国在石油开采、制造业、基础设施建设等领域给予了苏丹巨大支持。患难见真情，在当前苏面临疫情严峻挑战之际，中国石油员工仍然坚守在苏丹油田现场一线工作，为苏丹的社会发展继续做贡献。在此，他对中国人民和仍然坚守在苏丹工作的中方员工表示衷心的感谢。中国各界多次向苏丹捐赠防疫物资，中国企业克服困难不离不弃，再次体现了两国人民的友好情谊。正如习近平主席所说，团结合作共建人类卫生健康共同体是国际社会抗击疫情的有力武器。中国政府、中国人民、中国企业都是苏丹的可靠朋友，感谢中国各界向苏方伸出的友谊之手。苏方将继续同中方加强合作，携手渡过难关，早日取得抗疫胜利。

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