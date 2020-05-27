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英国多塞特郡日落风情 夕阳余晖美如画卷

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IC Photo版权作品，请勿转载。
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来源：人民网-国际频道  2020年05月27日08:41

人民网讯 当地时间2020年5月26日，英国多塞特郡，海边日落风光美如画卷。

 (责编：崔越、杨牧)

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