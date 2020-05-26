俄罗斯中国总商会研讨“常态化疫情防控下的中俄经贸合作”

人民网莫斯科5月26日电 （记者 张光政）5月25日，俄罗斯中国总商会组织在俄中资企业召开视频研讨会，围绕常态化疫情防控下的中俄两国经贸合作、企业复工复产等问题进行交流研讨。中国驻俄罗斯大使馆经济商务公使李静援出席会议并作了讲话。俄罗斯中国总商会会长周立群主持会议。全球境外中资企业商协会联席会议办公室、中俄实业家理事会秘书处、以及在俄中资企业代表等近300人参加了视频会议。

在听取中资企业代表发言后，李静援公使作了讲话。他表示新冠肺炎疫情爆发以来，在俄罗斯中国总商会的倡议和组织下，在俄中资企业第一时间驰援国内疫情防控，切实体现了崇高的家国情怀。在境外疫情异常严峻的形势下，在俄中资企业克服困难，坚守境外经贸合作一线，扎实做好疫情防控，保障员工生命健康安全，积极推动各领域务实合作，并向我在俄同胞伸出援助之手。在俄中资企业是一支有责任、有担当、有大局观的坚强队伍。

李静援公使对当前的中俄关系、中俄经贸合作以及疫情对中俄经贸合作带来的影响从多个层次和维度做了深入的分析。他指出，当前中俄两国全面战略协作伙伴关系进入新时代，正处于历史最好时期。双方在疫情防控的艰困时期相互给予了坚定的支持，凸显了两国关系的特殊性和重要内涵。在两国元首的战略引领下，两国总理定期会晤机制及两国政府间多个协商机制运行良好；能源、机电、科技、农业等各领域合作取得较大发展；两国战略性大项目推进，投资合作重点项目建成投产、远东合作、北极开发利用、农业、地方合作和展会合作等都取得了重大进展。他强调中俄两国经济结构高度互补，双边经济关系韧性强，基础牢，底气足，合作潜力巨大。

李静援公使还对下一阶段的重点工作做了部署，他要求各企业要准确把握疫情防控常态化的深刻内涵，坚持一手抓疫情防控，一手促生产经营；稳步推进稳工稳产，复工复产各项工作；创新思路，拓展合作形式和领域；以中俄科技创新年为契机，扎实推进对俄合作，为实现两国元首提出的2000亿美元贸易额的战略目标不懈奋斗。

周立群会长介绍了新冠疫情爆发以来俄罗斯中国总商会的主要工作。他指出，疫情暴发以来，俄罗斯中国总商会在使馆的领导和统一部署下，把境外疫情防控作为当前工作的重点，积极协助使馆组织开展在俄中资企业的防疫工作，每日发布疫情资讯，引导在俄中资企业联防联控，并先后两次发出倡议，组织和动员在俄中资企业，积极支援国内疫区和在俄同胞抗击疫情，为国内疫情防控取得阶段性胜利和帮助在俄同胞渡过难关发挥了重要的作用。

周立群会长表示，当前俄罗斯疫情形势依旧严峻，希望在俄中资企业在疫情防控常态化形势下，积极应对挑战和机遇，坚定信心，守望相助，奋力夺取疫情防控和创新发展的双胜利，为两国各领域务实合作做出积极贡献。

中石油俄罗斯总代表常福权、贸促会驻俄罗斯代表处首席代表徐金丽、中建俄罗斯公司总经理卢浩、工商银行俄罗斯支行总经理李文聪、国航俄罗斯总经理汪勇、哈弗汽车俄罗斯公司总经理程晓光、安琪酵母俄罗斯总经理覃建华、陕西俄中丝路创新园总经理韩众、华为欧亚公共关系部高级经理蔡倩等在研讨会上分别结合行业和自身情况就加强防疫和常态化疫情防控下的复工复产、促进两国经贸合作等方面进行了交流研讨。大家纷纷表示，将在常态化疫情防控中继续发挥中资企业的作用，积极推动中俄两国各领域务实，坚定信心、携手合作、创造业绩，为发展新时代中俄全面战略协作伙伴关系做出新的贡献。

(责编：徐祥丽、杨牧)