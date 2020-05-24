中国政府抗击疫情医疗专家组抵达秘鲁

人民网里约热内卢5月24日电 （记者吴杰）为帮助秘鲁应对新冠肺炎严峻疫情，应秘鲁政府请求，由中国政府派遣的抗击疫情医疗专家组于5月23日抵达秘鲁首都利马。中国驻秘鲁大使梁宇、秘鲁卫生部长萨莫拉、秘鲁外交部抗击疫情国际合作工作组组长洛佩斯大使等到机场迎接。秘鲁官方媒体安第斯通讯社赴现场报道，秘国家电视台进行现场直播和采访。

梁大使热烈欢迎专家组抵秘，表示中秘是好朋友、好伙伴，两国和两国人民在抗击疫情的斗争中始终相互支持、风雨同舟。在当前秘抗疫关键时刻，中方派专家组逆行出征、万里驰援，再次充分体现了中秘全面战略伙伴关系的高水平和两国人民间的深情厚谊。祝愿专家组此行平安顺利，为秘抗疫工作做出积极贡献。

萨莫拉部长感谢中方派专家组来秘支援，表示疫情发生以来，中方给予秘方大力帮助和全面支持，有效提升了秘抗疫能力，秘方深表感激。专家组的到来将有助于秘方进一步学习中方宝贵抗疫经验、提高响应能力，帮助秘早日战胜疫情。

此次赴秘抗疫医疗专家组是中方向拉美地区派出的第二支专家组，由中国国家卫健委组建、广东省卫健委选派，4名成员来自南方医科大学南方医院，专业覆盖呼吸科与危重症医学、感染管理和神经内科等领域。在秘期间，专家组将就新冠肺炎疫情防控、诊疗、患者临床护理、实验室检测分析等同秘卫生部门和专家开展经验交流并进行实地考察。

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