我驻刚果（金）维和部队紧急驰援大货车冲撞民房事故

人民网布卡武5月23日电（姜宣、王玺、陈仕现）22日晚，在距离刚果（金）布卡武市区约6公里的郊区，一辆重达20余吨大型货车发生车祸，在冲击了路边数间民房后侧翻，4人当场死亡，2人重伤，当地政府向联合国刚果（金）稳定团南战区司令部紧急求助。

22时许，我第23批维和工兵分队在接到救援请求后，迅速集合优秀技术骨干，护卫请领武器弹药、一级医院为官兵发放口罩和防疫物品、吊机操作手和驾驶员发动车辆检查装备，在不到5分钟的时间里，救援小组已经在分队副指挥长罗灿的带领下驶出营区。

经过近1个小时急行军，官兵们到达事故现场，第一时间将伤者送往医院救助的同时着手事故处理。虽然已是深夜，但是围观的群众有数百名群众。夜晚可见度不高，大货车在高度倾斜的坡上，一旦发生侧翻极易造成二次事故。官兵们配合当地警察对围观人群进行了疏散，并对货车利用木桩进行斜撑加固。

在经过2个多小时的现场处置，并确保安全无虞后，官兵们才启程返回营区。语言助理和当地官员用简单的汉语对官兵们深夜救援表示感谢，围观群众也不时凑近向官兵们竖起大拇指。

次日清晨，南基伍省省长、布卡武市市长和联合国刚果（金）稳定团布卡武等领导专门对我维和官兵的出色表现提出了感谢和表扬。

据悉，自第23批赴刚果（金）维和工兵分队自部署到位近8个月的时间里，一直致力于协助当地解决实际困难，除完成正常工程任务外，分队先后救助交通事故4起，医疗救助群众和友军10余次，多次抗洪抢险、人道主义救援等任务中冲锋在前，受到当地群众和政府的高度称赞。

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