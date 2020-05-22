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为城市添彩 英国约克街头挂满“彩虹伞”

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IC Photo版权作品，请勿转载。
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来源：人民网-国际频道  2020年05月22日08:43

人民网讯 当地时间2020年5月21日，英国约克，当地街头挂满“彩虹伞”装饰，为城市增添色彩。

 (责编：崔越、刘洁妍)

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