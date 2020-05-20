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旅日20载 大熊猫旦旦即将启程回国

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IC Photo版权作品，请勿转载。
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来源：人民网-国际频道  2020年05月20日08:22

人民网讯 当地时间2020年5月19日，日本神户，王子动物园，即将回国的大熊猫旦旦。

 (责编：崔越、刘洁妍)

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