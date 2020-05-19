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土耳其天气炎热 小动物戏水啃冰美食消暑

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IC Photo版权作品，请勿转载。
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来源：人民网-国际频道  2020年05月19日08:39

人民网讯 当地时间2020年5月18日，土耳其加济安泰普，当地天气炎热，加济安泰普动物园中的棕熊吃冰食物消暑。

 (责编：崔越、刘洁妍)

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