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土耳其天气炎热 小动物戏水啃冰美食消暑
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来源：
人民网-国际频道
2020年05月19日08:39
人民网讯 当地时间2020年5月18日，土耳其加济安泰普，当地天气炎热，加济安泰普动物园中的棕熊吃冰食物消暑。
(责编：崔越、刘洁妍)
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