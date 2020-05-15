法国结束全民禁足 中法合作抗疫传达友谊信任

人民网巴黎5月15日电（记者何蒨） 5月11日，法国结束了持续两个月共计55天的全民禁足。解封第二日，大量巴黎居民便涌向塞纳河及圣马丁运河两岸享受春光，大部分人没有戴口罩，也未保持安全距离，不少人还聚众饮酒，导致巴黎警方很快出面驱散聚会居民。法国内政部长克里斯托弗·卡斯塔那在媒体上表达了不满，他认为，这是法国人“不负责任”的表现，并在推特上发文强调：“解除禁足能否成功，取决于每个法国人的谨慎心态与公民意识。”巴黎警察局当日公布禁酒令，严禁巴黎人在圣马丁运河及其它河岸边聚众饮酒。

解禁前一周，法国疫情的相关重要数字开始进入相对稳定的状态，但法国政府仍发出警告，呼吁全民保持警戒，避免出现第二波疫情。根据法国媒体报道，巴黎市长伊达尔戈在解封后也骑摩托车上班，并呼吁巴黎市民尽量使用自行车作为交通工具。解禁后，法国的幼儿园和小学可以最先开学，但每个班级的人数有严格限制。在学校内，学生课桌之间也按照安全距离排列，小朋友在户外运动时也必须严格遵守空间距离的规定，老师被要求佩戴口罩，6岁以下的儿童可以不戴。但是，根据法国媒体报道，按照法国教育部的实际统计，法国小学的返校人数只有15%。

解禁后小型商家可以开门营业，但超过5000平米的大型百货商场如老佛爷、春天百货等，则要等到7月10日法国卫生紧急状态结束后才可以开门。餐饮服务业中，餐厅可以外卖，但堂食仍被禁止，咖啡馆、酒吧、夜店等娱乐场所仍不能开门。一些中型商家在解禁后很快恢复营业，连锁书店FNAC和服装店ZARA门口很快就有排成长队的顾客等待，购物欲望明显，商店也在入门处配备消毒液供顾客使用。虽然已经宣布解禁，但大部分法国公司仍保持远程工作，或安排轮班轮岗。

根据法国政府要求，解禁后公众乘坐公共交通必须佩戴口罩，否则将被罚款，且上下班高峰期内乘坐公交系统的乘客还必须携带雇主证明。根据法国媒体报道，在经过巴黎近郊93省的早班地铁中，早上5、6点多车厢内已有不少乘客，大家都佩戴了口罩。由于93省的不少居民是移民，为了生活生计，这部分社会群体都必须在解禁后立刻恢复工作，以保证收入。

在隔离期间，法国政府要求公众出门必须携带出门证明，负责会被罚款。根据法国内政部长在推特上的发文，法国在隔离的55天中，警察局共开出罚单110万张，如果按最少罚金135欧元计算，罚款总额也有可能高达1.5亿欧元。

法国华侨华人在法国抗疫中提供了积极的友好协助。根据法国BFMTV新闻电视台报道，大巴黎大区区长瓦雷里·佩克雷斯在接受采访时指出：“巴黎的华人群体很强大，今年一月份中国疫情非常紧张的时候，华人群体就与我们有很多互助行动，我们也在华人群体的帮助下，在中国找到了很值得信赖的合作伙伴，以很接近市价的价格把口罩运回法国。”瓦雷里·佩克雷斯在媒体中表达了对华人合作伙伴的感谢：“多亏他们的帮助，口罩才得以运回巴黎。”

巴黎郊区93省勒布朗-梅尼勒市的一家口罩工厂也在近日开始运作，这家工厂由法国华人企业欧华集团投资，每天可以生产50万只口罩，工厂利用了当地一座2500平米的闲置厂房改造而成，厂房可根据需要扩大至5000平米，日产量可增加至100万只。口罩的生产机器来自中国，并由中国工程师亲自安装调试，并对当地15名员工进行培训。

根据法国《巴黎人报》报道，法国诺曼底鲁昂郊区的ESIGELEC工程师学校也在中国校友的帮助下，联合该校经常合作的三所中国高中同学及家长，共计募捐30000只口罩和手套，并于近日运抵法国，赠送给当地医院。

法国《回声报》在4月30日发表文章，明确指出法国新冠病毒并非直接来自中国。这篇文章引用了法国巴斯德学院近日公布的一份名为《法国输入性与早期传播病毒溯源分析》的研究报告。报告主笔、巴斯德学院基因核糖核酸病毒进化基因组研究员埃蒂安·西蒙-罗里埃尔（Etienne Simon-Lorière）否认了“法国流行的新冠病毒来自于在本土已经流传的某个病毒的进化枝”这一说法。

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