中国人民解放军向泰国军队提供紧急抗疫物资援助

人民网曼谷5月12日电（记者赵益普）为支持和帮助泰国人民和军队抗击新冠疫情，应泰国军队请求，经中央军委批准，中国人民解放军于5月12日派空军运20运输机向泰国军队紧急援助了呼吸机、心电监护仪、测温仪、测温头盔、核酸检测试剂盒、医用口罩、防护面罩、护目镜、医务防护服、医用手套、医用鞋套等疫情防控物资。泰国国防部和中国驻泰国大使馆领导前往机场迎接并出席了交接仪式。

中国大使馆领导在仪式上表示，病毒没有国界，是全人类共同的敌人。在这场攸关全人类健康福祉、世界发展繁荣的斗争中，团结合作是最有力的武器。中国始终秉持人类命运共同体理念，为全球抗疫做出巨大牺牲，付出巨大努力，做出巨大贡献。中泰一家亲，中泰两国人民和军队始终守望相助、命运与共，携手应对困难和挑战。中国军队愿意与包括泰国在内的各国军队加强国际抗疫合作，用合作的阳光驱散疫情的阴霾，用团结的力量守护人类共同的家园。

泰国总理兼国防部长的代表、国防部副部长猜参上将说，泰国对中国抗疫成果给予高度认可和积极评价。在抗疫斗争中，两国人民和军队相互理解支持、相互加油和鼓劲，体现了亲戚般的情谊。衷心感谢中国政府、人民和军队提供宝贵物资和经验支持，愿意进一步加强双方疫情防控合作。

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