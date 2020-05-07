巴西华侨华人向里约市政府捐赠抗疫物资

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人民网里约热内卢电5月6日电（记者 朱东君）6日，巴西华侨华人向里约热内卢市政府捐赠抗疫物资仪式举行，里约市长克里韦拉、中国驻里约总领事李杨及巴西华侨华人代表等出席。
克里韦拉代表市政府接受了捐赠的15万只口罩。他在讲话中表达了感谢之情，“这项捐赠对于里约应对疫情具有重要意义，有助于保护我们的民众。”
李杨在仪式上表示：“新冠病毒是人类公敌，中巴都是受害者。我们必须携起手来，共同抗疫。今天华侨华人的捐赠，就是我们团结抗疫的一部分。让我们继续共同努力，胜利一定属于我们！”
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