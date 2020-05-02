感动英国，百岁二战老兵为抗疫募集3200万英镑

4月30日，在英国贝德福德郡，英国二战退伍老兵汤姆·穆尔上尉展示英国陆军约克郡团为他颁发的年度军团奖章。 新华社发（英国国防部供图）

4月30日，英国二战退伍老兵汤姆·穆尔上尉在迎来100岁生日当天，为英国国民保健制度募集了超过3200万英镑善款。

眼下，新冠疫情在英国持续蔓延，确诊人数已超17万，死亡人数超过2.6万。本月初，穆尔做出一个决定：月底百岁生日前，挑战绕自家院子走100圈，为的是给医护人员筹集捐款，目标为1000英镑。

绕院子步行100圈，每圈约25米，总共约2500米。这对于普通人来说不算什么，但对于只能靠助行器行走的穆尔来说，并非易事。他身着军装，眯着眼，身体佝偻，手握助行器，吃力地迈着步子，缓慢而坚定。他的故事经媒体报道引起广泛关注，捐款不断汇入募捐网站。

本月16日，尽管穆尔提前走完100圈，但他没有停下，继续颤颤巍巍地在后院行走，人们的捐款热情同样保持高涨。截至30日晚12时，全球上百万人慷慨解囊，捐款总额最终定格在3279万英镑，穆尔也创下了个人通过步行筹款最多的吉尼斯世界纪录。

为了给穆尔庆祝生日并表彰他的这一善举，英国皇家空军当天特意安排参与过二战的飓风战斗机与“喷火”战斗机从他家屋顶飞过，向这位二战老兵致敬。穆尔还收到了来自英国各地寄来的约14万张生日贺卡，其中包括英国女王的问候。

女王伊丽莎白二世在给穆尔的生日贺卡中写道：“得知您正在庆祝自己的100岁生日，我感到非常高兴。我也很高兴听到您最近在这个困难时期为国民保健制度慈善组织筹款。在这样的特殊场合，我向您表示祝贺和最良好的祝愿。”

“我代表整个国家感谢您，并祝您度过一个非常特别的100岁生日。您的英勇事迹振奋全国人民的精神。”首相约翰逊当天也录制视频向这位二战老兵送去祝福和感谢。

英国陆军约克郡团为穆尔颁发了年度军团奖章，并授予他荣誉上校头衔。约克郡团第一营的指挥官托马斯·米勒说，穆尔是英军价值与标准的杰出典范，他的故事将继续激励未来参军的年轻人。

穆尔最初只是希望为国民保健制度募捐1000英镑，因为这个体系及其员工“正在做着意义非凡的工作”。尽管他的捐款页面于30日晚正式关闭，但穆尔表示，人们仍然可以直接向慈善机构捐款继续协助抗疫。

他说：“人们一直在说我所做的事很了不起，但是事实上了不起的是你们为我所做的一切。请永远记住，明天将是美好的一天。”（记者梁希之 于佳欣）

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