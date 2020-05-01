疫情下的纽约：美军医疗船“安慰号”驶离曼哈顿

人民网纽约4月30日电（记者 李凉）当地时间4月30日，阴雨绵绵。停泊在纽约曼哈顿的美国海军医疗船“安慰号”缓缓驶离哈德逊河畔90号码头，结束了为期一个月协助纽约抗击疫情的使命，踏上归途。

美国国防部发言人霍夫曼此前表示，“安慰号”离开纽约后将返回位于弗吉尼亚州的诺福克港海军基地，进行消毒和物资补充，为接下来可能出现的任务做好准备。

3月30日，在直升机和10余艘舰船的护卫下，美国海军医疗船“安慰号”抵达纽约曼哈顿。2天前，“安慰号”从维吉尼亚州诺福克港启程时，美国总统特朗普在送行仪式上表示，该船的主要任务是接管部分非新冠病毒感染病人，缓解纽约医疗系统应对新冠疫情的压力。

约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，3月30日美国新冠肺炎确诊病例超过16万例，死亡病例3008例。其中，纽约州确诊和死亡病例最多，分别为67325例和1228例。专家预测，纽约的疫情将在4月达到峰值，现有医疗资源将不堪重负。

“安慰号”医疗船排水量为7万吨，配备1000张病床，12个设备齐全的手术室，8个重症监护病床和4个放射室，约1200名海军医疗和通讯人员以及70多名联邦公务人员在联邦紧急事务管理署的协调与指导下参与该船的运营。该船曾在911期间在纽约参与医疗救援。

在疫情肆虐的危难时刻，“安慰号”的到来曾极大提振了纽约人抗击疫情的信心。纽约市长白思豪在该船抵达时举行的迎接仪式上表示，“安慰号”医疗船为纽约人战胜疫情带来希望之光。

但是一个月后，该船仅收治182名病患的纪录着实让人感到遗憾，当地媒体对其未能充分发挥潜力颇有微词。美国国防部长埃斯珀解释説，医疗船主要用于接治在战争、灾难等环境下由外力造成身体伤害的患者，没有处理传染病的隔离空间。

随着疫情加剧，纽约医院人满为患。迫于舆论压力，“安慰号”医疗船进行了内部调整，将1000张床位的容量减半，并于4月7日开始接收新冠病毒感染者。同日，美国海军发表声明证实，船上工作的一名船员新冠病毒检测呈阳性，已就地接受隔离治疗。

4月中旬开始，纽约疫情略有缓解，各项数据进入较平稳状态。21日，纽约州州长科莫与特朗普总统会谈后对媒体表示，“纽约已经不再需要医疗船了。虽然它的到来没有达到人们普遍的预期，但我相信拥有它是值得的，它不仅给予我们‘安慰’，也挽救了生命。”

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