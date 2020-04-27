上合前秘书长：贫困国家面临新冠疫情挑战

当前，世界各国和国际组织正采取各种积极措施对抗疫情的传播，新冠肺炎病毒仍野火一般在全球蔓延。中国率先打败新冠病毒，进入战疫的新阶段。然而，疫情在脆弱的发展中国家和最不发达国家的扩散令人十分担忧。援助最脆弱国家抗击新冠疫情是人类战胜新冠病毒的必要前提。联合国秘书长古特雷斯强调，如果不帮助最脆弱的国家遏制疫情，病毒将夺去数百万人的生命，无论采取什么措施，都无法阻止疫情在全球的肆虐。古特雷斯的呼吁很有道理：即使中国和拥有强大公共卫生资源的国家疫情结束了，病毒会从地球村最薄弱的环节寻找突破口，按下葫芦浮起瓢。因此，保护和支援最贫穷国家符合各方利益。

守望相助 共抗疫情

4月13日，国际货币基金组织批准通过巨灾遏制和救济信托基金，提供约5亿美元的赠款，对25个成员国实行债务减免。4月14日，七国集团表示支持国际货币基金组织和世界银行的决定。4月15日，二十国集团财长和央行行长视频会议达成共识，同意相关国家自5月1日起暂停债务偿还，并一直持续到今年年底。中国一贯积极支持贫困国家经济社会发展，支持二十国集团为贫困国家缓解债务负担。世界银行准备在未来15个月提供1600亿美元，支持新冠肺炎疫情应对措施。

其他国际金融机构也向贫困国家伸出援手，帮助其对抗新冠疫情。伊斯兰开发银行3月16日设立战略准备与应对特别基金，资金总规模7.3亿美元，用于帮助伊斯兰开发银行成员国对冲新冠疫情造成的经济危机，资助抗疫科研，购置医疗设备。4月4日，伊斯兰开发银行理事会决定提供23亿美元，帮助成员国预防、控制、消除新冠疫情，支持疫情结束复工复产。

3月18日，亚洲开发银行宣布提供65亿美元一揽子初步应对资金，设法满足其发展中成员体应对新冠病毒大流行的迫切需求。4月13日，亚行决定扩大对其成员国抗疫扶持基金的规模，从此前宣布的65亿美元增加到200亿美元。亚洲开发银行行长浅川雅嗣表示：“这次的大流行很可能引发亚太地区的经济、社会和发展成果的倒退，逆转减贫进程，使经济体陷入衰退”。

黑暗越浓 光明越近

东方哲学认为，黎明前是最黑暗的时刻。中国已进入疫情防控的新阶段，主要任务是避免疫情再次暴发，恢复正常的生产生活秩序。中国近期新增病例总数不高，绝大多数是输入型病例。可以预见，中国分阶段逐步取消居家抗疫要求的做法也会给各国以启发，就像当初中国率先正面遭遇新冠病毒并成功遏制其传播的经验一样。与此同时，中国人民对79个国家和10个国际组织在疫情暴发初期提供的战疫援助铭记在心。从疫情暴发的第一天起，中方就对国际社会、世界卫生组织高度开放，积极推动抗疫合作，向世界各国，尤其是最贫困国家，提供抗疫和减贫援助。这不仅是中国对世界的回馈，更是中国推动构建人类命运共同体的生动实践。

中国政府在较短的时间内成功控制住新冠疫情，避免了感染者大量死亡的灾难性后果。中方认为，在各国相互高度依存的当今世界，一个国家战胜病毒并不是庆祝的理由。要在全球范围内彻底消除新冠病毒的威胁，必须在相互信任、相互扶持和相互支援的前提下采取有序的集体行动。当前，新冠病毒仍在攻城拔寨，抗疫斗争也如火如荼。这场斗争涉及社会生活的方方面面，包括已经拉开帷幕的全球经济衰退。各国政府和学术界正在积极探索，力图打赢抗击疫情和发展经济两场仗。

亚洲经济火车头速度放缓但未停止

亚洲开发银行4月3日发布的《2020年亚洲发展展望》报告预测，受新冠疫情影响，预计2020年亚太地区发展中经济体经济增速为2.2%，较2019年9月亚行预测的5.2%下降3.3个百分点。亚行同时认为，如果疫情结束，各项经济活动恢复正常，2021年亚太发展中经济体增速将回升至6.2%。2020年，贫穷国家最集中的南亚地区的经济增速将下滑至4.1%，2021年回升至6%。世界银行预测，南亚经济或将触及40年来的最低点。世界银行近期发布的2020年地域经济预测更正报告指出，由于新冠肺炎疫情前景的高度不确定性，预计南亚地区2020年经济增长前景将从半年前估计的6.3%放慢至1.8-2.8%。增速放缓的原因有：游客人数骤降，生产链关停，服装需求下滑，消费者与投资者情绪剧烈波动，国际资本加速逃离，资金流入困难。除国际形势恶化，多数国家“自我孤立”也会导致本国经济大面积停滞。

世界银行的数据显示，新冠肺炎疫情暴发前，南亚是世界上经济发展最快的地区，2019年实现增长6.9%。南亚政治稳定，消费水平高，各国的经济改革和基础设施改造显著扩大了出口规模，吸引了大量外资。过去十年间，南亚数百万人的生活质量明显改善，卫生和教育水平大幅提升，贫困率明显降低。上世纪90年代南亚两亿多人摆脱极端贫困，人均预期寿命提高10岁，达到70岁。然而，2015年以来，南亚每日生活费低于1.9美元的人口仍有2.16亿，占全球贫困人口的三分之一，复合型贫困率高于世界平均水平。

亚开行数据显示，亚洲发展中国家若继续保持现有增长势头、消除贫困以及应对气候变化挑战，2016年到2030年，其基础设施建设需投资26万亿美元，即每年1.7万亿美元。在不考虑气候变化减缓及适应成本的情况下，需投资22.6万亿美元，即每年1.5万亿美元。新冠肺炎疫情暴发前，亚太地区每年基础设施建设投资预计为8810亿美元（基于25个亚洲国家的准确数据，覆盖亚洲人口的96%）。南亚基础设施项目约占亚洲的四分之一，2016年到2030年，南亚基础设施建设需投资6.347万亿美元，即每年4230亿美元。“一带一路”项目投资是南亚发展经济的重要资金来源。

截至2020年4月，中国已同138个国家和30个国际组织签署200份共建“一带一路”合作文件，其中亚洲国家37个，包括阿富汗、孟加拉国、尼泊尔、马尔代夫、巴基斯坦和斯里兰卡6个南亚国家。数据显示，“一带一路”项目过半资金投向东亚与太平洋国家（34%）和南亚国家（19%）。据专家评估，“一带一路”基础设施互联互通会对地区贸易和国际贸易产生重大影响：东亚与太平洋和南亚的出口水平将分别提升3.8%和3.7%。具体增幅为：泰国14.9%，马来西亚12.4%，巴基斯坦9.8%，孟加拉国8.7%。货物运输周期缩短将为低收入国家和中等收入国家经济注入巨大动力，直接外资流入预计分别增长7.6%和6.0%。“一带一路”大型基础设施项目能够促进就业，提升社会福利，改善数万人的生活质量。

互联互通的纽带通向崭新的发展道路

南亚是地球上人口最密集的地区之一，拥有全世界四分之一的人口。南亚也是全球贫困率较高的地区，极端贫困严重阻碍经济社会发展。尽管国际金融机构和非政府组织积极实施国别专项扶贫计划，并取得了一定成效，但是这些努力尚不足以根治极端贫困，帮助数百万人分阶段脱贫。中国与南亚国家共建“一带一路”可以促进当地经济社会发展，解决就业问题。 “一带一路”大型项目的建设实践充分证明了这一点。

孟加拉人民共和国。人口1.6136亿（2018年），人均国内生产总值1698美元（2018年），每日生活费低于1.9美元的国民比例41.7%（2019年）。

2016年8月8日，孟加拉国政府与中国中铁大桥局集团有限公司式签署帕德玛大桥铁路连接线项目建设合同，将南部各区与北部、东部地区连接起来。目前，帕德玛大桥主体建设总体进度已完成近90%，进展顺利。工程竣工预计将带动孟加拉国GDP年均增长1.5%。帕德玛大桥铁路连接线项目是孟加拉国东西部客货运输主通道之一，项目新建铁路正线里程168.6公里，最高设计时速120公里。帕德玛大桥铁路连接线和帕德玛大桥的建成，将彻底结束孟加拉国南部21个区与首都达卡之间居民靠摆渡往来的历史，推动该国西部和西南各区的经济社会发展，并促进孟加拉国与中国、印度、缅甸的经贸往来。

卡纳普里河河底隧道是孟加拉国第一条水下隧道，由中国交通建设股份有限公司承建，造价11亿美元。隧道路线全长9000多米，其中主体工程3315米，公路连接线4890米，预计2022年完工。河底隧道连接港口城市吉大港和卡纳普里河远端的新中国经济区，可以将通行时间从4小时缩短至20分钟。吉大港中国经济产业园是位于孟加拉国南部的“一带一路”项目，能容纳150到200家不同门类的工业单位，包括造船、制药、电子、农综、IT、化学、能源与纺织业等。2017年6月15日，中国港湾工程有限责任公司在达卡与孟加拉国孟加拉经济工业园管理局签署联营公司股东协议，共同开发经营孟加拉国吉大港地区中国经济产业园区。这个三平方公里的产业园预计能创造20万个就业机会，对孟加拉国大量失业青年来说是一个福音。

自从孟加拉国参与共建“一带一路”以来，已经实施了多个相关项目。每个项目都创造了大量就业岗位，促进了孟加拉国社会经济的迅速发展，也改善了民生。孟加拉电力系统升级和扩建项目便是一个成功案例。通过为超过250万农村人口供电，该项目已使700多万孟加拉人受益。为保持目前的经济增长率，到2030年南亚国家孟加拉将需多生产34000兆瓦的电力。孟加拉国电力、能源和矿产资源部国务部长纳斯鲁尔·哈米德表示，2030年前，该国电力行业至少需要400亿美元投资。中国通过投资电厂为孟加拉国的电力生产做出了贡献。2016年3月，孟加拉国孟中电力有限公司与中国企业联合体签署1320兆瓦燃煤电站建设合同。孟中电力公司是由孟加拉国西北电力生产有限公司与中国机械进出口(集团)有限公司共同建立的合资公司。帕亚拉2×660兆瓦燃煤电站项目位于Rabnabad运河岸边，离海港城市帕亚拉不远，项目拟建设两台660兆瓦超临界燃煤机组。工程1号机组今年1月14日首次并网一次成功，2号几组计划今年6月并网发电。

2019年1月，中国电建与英国GCM公司在孟加拉国达卡举行了普尔巴里一期2×1000兆瓦燃煤电站项目联合开发协议及EPC合同的签约仪式。普尔巴里项目位于孟加拉国西北部，距离首都达卡约338公里。电站计划建设两座1000兆瓦超临界燃煤机组，可将有害排放降至最低，将电力生产成本控制在最低水平。普尔巴里项目是GCM公司承建的孟加拉国6000兆瓦本地煤火电项目普尔巴里煤矿配套的坑口电厂。

尼泊尔联邦民主共和国。人口2809万（2018年），人均国内生产总值1034美元（2018年），每日生活费低于1.9美元的国民比例34%（2019年）。

尼泊尔没有出海口，亟需加强基础设施建设。中尼铁路项目2016年3月正式签署，是中尼两国合作建设的重大基础设施项目。中尼铁路从西藏日喀则延伸至中尼边境吉隆县吉隆口岸，终点为尼泊尔首都加德满都。2014年，青藏铁路拉萨至日喀则支线正式通车。中尼还在探讨建设跨喜马拉雅铁路项目。2019年3月23日，中国建筑第七工程局承建的Narayanghat-Butwal道路升级项目开工。项目是1961年建成的尼泊尔最长的东西公路干线的一段，东起梅吉县（Mechi district），西至堪钱布尔县（Kanchanpur district），是公路沿线乡镇群众赖以生存的交通大动脉，预计2023年完工。

中国和尼泊尔积极拓展电力合作。2019年10月13日，尼泊尔政府投资委员会正式向中尼合资公司颁发了蓄水式水电站的授标函，水电站装机容量762兆瓦。项目联营体由中国电力建设集团有限公司与尼泊尔国有企业尼泊尔水电投资开发公司基于政府间协议共同组建，预计2025年完工。同日，中国电建也同尼泊尔水电投资开发公司签署了马迪蓄水式水电站的合作备忘录。水电站装机容量156兆瓦。

2019年4月16日，中铁国际所属中国海外工程有限责任公司承建的尼泊尔巴瑞巴贝引水隧道项目举行贯通庆典。引水隧道是巴瑞（Bheri）河至巴贝（Babai）河综合引水灌溉系统的一部分，工程提前一年竣工，可灌溉巴迪亚地区和邦凯地区5.1万公顷的农业用地。

中国与尼泊尔大力推动跨文化对话。中国企业在尼泊尔参与了25个文物修复项目，这些历史古迹在2015年“4·25”大地震中遭到严重破坏。

马尔代夫共和国。人口51.6万（2018年），人均国内生产总值10331美元（2018年），每日生活费低于1.9美元的国民比例0.8%（2019年）。

中马友谊大桥是世界首座在远洋深海无遮掩环境及珊瑚礁地质上建造的跨海大桥，2018年8月30日正式开通，是“21世纪海上丝绸之路”的标志性项目。大桥由中交二航局承建，连接马尔代夫马累岛和国际机场所在的瑚湖尔岛，此前，两岛之间的交通多年依靠轮渡。2000米长的中马友谊大桥建成后，当地人和游客在马累与机场岛之间快速通过只要5分钟。中马友谊大桥不仅改善了马尔代夫人的交通出行环境，也为当地发展经济，促进就业创造了新机遇：马累岛和瑚湖尔岛东北部新人工岛胡鲁马累岛上的居民，如今有了更为丰富的就业选择。

2018年9月，马尔代夫维拉纳国际机场新跑道正式投入使用。马尔代夫国际机场改扩建项目新建跑道长3400米，宽60米，由中国企业北京城建集团承建，是马尔代夫机场升级扩建综合扩建项目的子项目。

巴基斯坦伊斯兰共和国。人口2.1221亿（2018年），人均国内生产总值1482美元（2018年），每日生活费低于1.9美元的国民比例38.3%（2019年）。

中巴经济走廊共有64个合作项目，总投资额620亿美元。中巴经济走廊已建成和在建重大项目情况如下。

2014年11月，巴基斯坦政府批准建设胡布1320兆瓦超临界燃煤电站。2015年6月，中电国际与巴基斯坦Hubco公司获得巴政府颁发的意向函。2019年10月21日，胡布燃煤电站投运仪式在俾路支省胡布举行，巴基斯坦总理伊姆兰·汗在致辞中表示：“该项目的投运是中巴经济走廊建设的又一重要成果，巴基斯坦政府欢迎并支持更多中国企业赴巴投资”。胡布燃煤电站项目是中巴经济走廊优先实施项目，总投资约19.95亿美元。

中巴经济走廊最大交通基础设施项目巴基斯坦卡拉奇至白沙瓦高速公路项目由中国建筑集团公司承建。白沙瓦高速公路（苏库尔至木尔坦段）全长392公里，设计时速120公里，为巴基斯坦首条具有智能交通功能的双向6车道高速公路。项目2016年8月正式开工，2019年11月5日竣工通车。项目合同工期36个月，392公里全线有100座桥梁、468道通道、991道涵洞、11处互通、6对服务区、5对休息区、24处收费站。

巴基斯坦瓜达尔新国际机场项目由中国民航机场建设集团有限公司设计、管理，巴基斯坦民用航空管理局监督指导。2022年建成后，瓜达尔机场将成为巴基斯坦第二大机场，可起降空客A380等大型飞机。航站楼面积14000平方米，第一阶段年货物吞吐3万吨。

斯里兰卡民主社会主义共和国。人口2167万（2018年），人均国内生产总值4102美元（2018年），每日生活费低于1.9美元的国民比例6.7%（2012年）。

中国与斯里兰卡在“一带一路”建设中共同实施了多个公路铁路项目。2009年至今，中资在斯里兰卡修建高速公路共116.1公里，占斯里兰卡全国高速公路总里程的68%。南部高速公路、科伦坡至班达拉奈克国际机场的高速公路、斯里兰卡科伦坡外环高速公路三个大型高速公路项目均由中方投资建设。这些项目极大地增强了斯里兰卡的互联互通，提高了道路的安全性能，缩短了交通运输周期。中国的投资使斯里兰卡的道路质量达到了中等收入国家马来西亚的水平。

斯里兰卡南部高速公路延长线是利用中国政府贷款在斯里兰卡建设的最大工程项目。项目全长96公里，使斯里兰卡首都科伦坡、著名旅游城市高勒以及汉班托塔、马特拉等4个主要大城市实现高速公路连接。科伦坡港、汉班托塔港到汉班托塔机场和科伦坡国际机场的通行时间从5小时缩短到2小时，为交通、物流和旅游业的发展注入了新动力，有助于提升斯里兰卡在“一带一路”布局中的地位，进一步增强斯里兰卡作为亚洲物流中心的功能。今年初新冠肺炎疫情爆发后，外界曾担心工期受到影响。中方承建单位中国航空技术国际工程有限公司、中国建筑集团公司、中交建中国港湾工程有限责任公司迅速采取措施，确保工程如期竣工，今年2月23日通车仪式在新冠疫情愈演愈烈之际举行。

2019年4月8日中企承建的斯里兰卡南部铁路一期项目正式通车，铁路连接南部城市马特勒和贝利亚塔，是斯里兰卡1948年独立以来首条新建铁路。中方承建单位中铁电气化局和中铁五局与斯里兰卡国家工程咨询局共同创造了几个纪录：主工程建成一座最高的铁路桥、一条最长的铁路隧道、最先进的车站，以及长度分别为1500米和1040米的两座最长的铁路桥。斯里兰卡交通运输和民航部长阿尔朱纳?拉纳通加表示：“二期工程贝利亚塔至汉班托塔段近期即将开工，三期延伸至乌沃省的卡塔拉加玛”。

港口建设是中斯两国合作的重点。科伦坡国际集装箱码头（CICT）4号泊位项目和斯里兰卡南部汉班托塔新港口项目是践行“一带一路”的典范。利用外资提升港口的吞吐能力和大型集装箱周转能力，有助于斯里兰卡充分发挥位于印度洋运输通道的地理优势，积极打造印度洋贸易枢纽。环印度洋市场发展势头良好，需求逐年扩大，2018年科伦坡港集装箱吞吐量79%为转运集装箱。

科伦坡港是南亚唯一的现代化深水港，可以停靠超大型集装箱船（即20000箱集装箱船）。由中国招商局和斯里兰卡港务局联合运营的CICT于2014年投入使用，大大巩固了斯里兰卡在南亚转运贸易中的地位。在CICT助力之下，科伦坡港成为世界排名第11的联合港口。CICT年报显示，2019年CICT集装箱吞吐量达290万TEU，占科伦坡港总吞吐量的40%。货物吞吐量比2018年增长8.6%，比2014年增长322%。得益于CICT的业务增长，2019年科伦坡港的吞吐量增长了2.6%。超大型集装箱船占CICT吞吐量的72%。另外，中国交通建设股份有限公司投资的“一带一路”重点项目——科伦坡港口城一期投资约14亿美元，项目建成后将为当地民众带来约8.3万个就业机会。

个别国家媒体近年来一直将中国对斯里兰卡的投资渲染为意图不明的“中国战略”，炒作中国“债务陷阱”。英国皇家国际战略研究所不久前发布的《“一带一路”中国对斯里兰卡投资报告》详细分析了两国投资合作的现状。报告指出，斯里兰卡对华债务占其GDP的比重约为6%。斯里兰卡财政部和中央银行的数据显示，斯里兰卡对华债务水平低于对其他国家的债务。2018年，斯里兰卡在金融市场的国家外债（持有斯里兰卡发行的国际债券的债权国）为GDP的18.2%，多边债务占斯里兰卡外债的8.9%，双边债务占外债的6.3%。这些数据与2012年10.2%的水平基本相当。英国皇家国际战略研究所报告的结论认为，斯里兰卡外债问题具有普遍性，对华债务不具有特殊性，个别媒体的渲染和炒作缺乏根据。

世界银行指出，“一带一路”合作可促进全球减贫，为发展中国家创造更多就业机会，助力这些国家发展经济。据世行专家评估（2019年4月），“一带一路”项目可帮助南亚和巴基斯坦130万人脱贫，其中孟加拉国将有43万人告别极端贫困，尼泊尔将有5.2万人彻底脱贫。“一带一路”项目将使全球870万人摆脱极端贫困，340万人摆脱一般贫困。“一带一路”将为各参与国与周边国家带来积极效益。当前形势下，不排除新冠病毒肺炎疫情引发的经济金融危机会对个别“一带一路”项目建设周期造成一定影响。但是，已建成的项目已经带来巨大的经济社会效益，尤其在需要特别关注和支持的贫困国家。

加速前进 积极谋划

新冠疫情对全球是一场大考，正常的生活秩序被打乱，投资及贸易活动大幅收缩。国际货币基金组织和其他权威国际金融机构纷纷修正早前发布的经济发展预测，局势发展不容乐观。国际货币基金组织预测，今年有170多个国家的人均收入将出现负增长，2020年全球GDP将下降5.7%，最脆弱的国家受经济危机的影响最大。据国际货币基金组织评估，新兴市场和发展中经济体对外部资金的需求将达到数万亿美元，其自身融资能力只能满足其中很小的一部分。迄今已有100多个国家请求紧急援助。国际货币基金组织承诺已经准备好使用各种工具提供贷款，积极应对疫情对经济活动的影响，并紧急寻求180亿 美元的新贷款资源，用于扶贫和增长信托。

随着新冠肺炎疫情的扩散，各国经济纷纷告急。这场全球性卫生危机造成的总损失将取决于人类何时能够战胜病毒。麦肯锡顾问公司就新冠肺炎疫情经济发展进行了调查，提出了乐观和悲观两种发展可能。较乐观的情况下，大多数国家第二季度GDP将出现战后最大幅度的萎缩，全球全年GDP可维持1.8%的增长，全球经济预估要2021年才会复苏。受疫情影响，美国多个大型企业关闭，2200万人首次申请失业救济，今年美国GDP预计将下降2.4%。疫情对欧元区打击最大，全年GDP将下降4.7%，明年前两季度有望重返疫情前水平。惠誉国际预计2020年全球GDP将下降3.9%，4月2日的预测是下降1.9%。惠誉预计，2020年全球收入水平同比减少2.8万亿美元，降幅是2009年全球金融危机时的两倍。联合国世界粮食计划署执行干事戴维?比斯利则警告说，如果现在不采取行动保障粮食安全，人类未来可能会遭遇大饥荒。

新冠疫情对世界经济的严重影响，尤其是对最脆弱国家的影响，已无法避免。经济复苏难以一蹴而就，这将是一个渐进和逐步铺开的过程。国际社会必须加速前进，积极谋划，努力降低新冠疫情对全球经济的总体影响，以及对每个国家造成的冲击。只有停止对疫情政治化，在平等的基础上积极协作，才能战胜新冠病毒。中国的抗疫经验对亚洲和世界都具有重大的现实意义。

（作者是政治学博士、上海合作组织前秘书长、太和智库高级学者）

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(责编：于洋、杨牧)