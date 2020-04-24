网站首页时政国际财经台湾军事观点领导人事理论法治社会产经教育科普体育文化书画房产汽车旅游健康视频知识产权
人民网>>国际

德国夜空璀璨 上演天琴座流星雨

【查看原图】
IC Photo版权作品，请勿转载。
IC Photo版权作品，请勿转载。
123
来源：人民网-国际频道  2020年04月24日08:51

人民网讯 当地时间2020年4月22日，德国诺伊基兴，波罗的海上空星空璀璨，天琴座流星雨如约而至。

 (责编：崔越、徐祥丽)

相关图集

查看更多