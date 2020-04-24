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德国夜空璀璨 上演天琴座流星雨
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来源：
人民网-国际频道
2020年04月24日08:51
人民网讯 当地时间2020年4月22日，德国诺伊基兴，波罗的海上空星空璀璨，天琴座流星雨如约而至。
(责编：崔越、徐祥丽)
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