尼日利亚举行中国政府援尼抗疫物资及尼中国总商会捐款交接仪式

人民网阿布贾4月23日电（记者姜宣） 23日，中国政府援助尼日利亚新冠肺炎疫情抗击物资及尼中国总商会捐款交接仪式在尼联邦政府秘书办公室举行，驻尼日利亚大使周平剑和尼总统应对疫情专班全国协调员阿利尤、联邦政府秘书办公室常秘阿德昆莱，叶水金等出席。

周平剑表示，战胜新冠肺炎疫情任重道远，团结合作是最有力武器。中方愿继续毫无保留同尼方分享抗疫经验，并根据尼方需要提供力所能及的支持帮助，相信尼方终将战胜疫情。作为好朋友好伙伴好兄弟，中尼两国和两国人民之间的信任、合作与情谊必将在共同战“疫”中得到深化和升华。希望尼政府切实保护好在尼中国公民的健康安全和权益。

尼中国总商会会长叶水金代表160家会员企业与员工向尼方捐赠善款。他表示，在尼每一家中资企业与个人都清楚知道，我们和尼日利亚人生活在同一社区、同一个国家，我们需要相互保护、相互扶持，共同抗击疫情。

阿利尤代表联邦政府对中国政府及企业向尼提供宝贵援助表示衷心感谢。他说，尼中友好源远流长，合作成果丰硕，中国为尼基础设施建设及社会发展等作出巨大贡献。此次疫情中国为尼提供了大量帮助，中国的防护装备、呼吸机等物资已调拨至全国卫生机构，中国公司协助改造的隔离治疗设施已就绪，中国医护人员也为我们提供了重要技术支持。中方在疫情突发伊始采取的防控举措迅速有效、公开透明，令尼方印象极为深刻，全世界一起为中国喝彩。尼方愿与中方保持密切合作，争取早日如中方一样战胜疫情。

目前，中国政府已向尼运送两批紧急抗疫物资，当地紧缺的医用防护服、红外体温计、KN95口罩、普通医用口罩、医用手套和鞋套等正陆续派发至抗疫一线，中国总商会所募集的善款也将汇至尼总统应对疫情专班账户。

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