17天向37家单位捐赠抗疫物资 这家尼日利亚中资企业够朋友

人民网阿布贾4月23日电（记者姜宣）近日，一家名为联信盈达的中资企业在尼日利亚媒体中火了一把。自3月22日起至4月7日，该公司先后向尼日利亚部分州政府、卫生部门、军队及部分外国驻尼使团共37家单位捐助了防疫医疗和生活物资，众多主流媒体如尼国家电视台、《抨击报》、《每日信报》、《论坛报》等，甚至美国有线电视新闻网驻尼日利亚机构对此进行了报道。

该公司决定启动对尼抗疫应急储备起于疫情在欧洲开始扩散之时，安排紧急采购 了15 万余件防疫物资，包括医用外科口罩、医用橡胶手套、防护服及护目镜。第一批5万余件防疫物资抵达阿布贾后，于3 月 22 日开始第一批物资捐助，同时还对部分单位和地区也给予消毒和清洁物资以及食品和生活物资捐助。根据计划，捐赠活动分为三个阶段，含已经实施完成的第一阶价值4441 万奈拉的物资捐赠，一直持续到疫情结束，预计共投入资金约2.5 亿奈拉。

首先获赠的单位是尼国家电视台，台长雅库布·默罕默德对中国在短时间控制疫情所展现的国家调动能力和民族精神表示赞赏，希望中国可以帮助尼日利亚度过难关。他说，媒体人在抗疫中处于风险最前沿，我们将会珍惜和用好这些防疫物资。

在国防部，常秘巴塔戈拉瓦女士一再强调，“我本人和现在国防部工作人员带的口罩都是中国企业捐赠的，感谢中国！我们需要中国持续的支持”！

在参谋总部及陆、海、空三军总部，伊拉勃将军代表总参谋长及三军向中国一直以来对尼日利亚的支持表示感谢，并称军队也将会尽最大努力为安全提供保障！伊拉勃将军代表总参谋长向联信盈达负责人刘兆龙颁发了荣誉牌。

在赴阿布贾大学附属医院的路上，由于当时是阿布贾封城第一天，工作人员担心没有通行证会过不去，但在路上遇到关卡时，当提到去医院捐赠物资时，所有军警立马放行，在他们的致敬与“上帝保佑你们”的问候声中，车辆很快抵达了医院。尼古拉斯副院长表示，疫情让我们这支“小米加步枪的队伍”心情沉重，但是中国给我们带来了希望，感谢中国！

在尼国家疾控中心，工作人员看到，即使是全国防疫的核心部门，大多数人没有任何防护设备，物资极其匮乏。甚至在移交时，一个医生迫不及待地想赶紧用上一件防护服，还与负责调配的执行主任产生了争执。

在移民局总部，由于局长确认感染新冠肺炎，由代理局长詹姆斯负责接收，其决定直接将物资送到移民局总医院。虽然号称移民局总部医院，但联信盈达工作人员看到的是地方很小，而且并不是缺乏物资，而是根本没有物资。捐赠时当他们想要拆开防护服展示的时候，该院首席医生赶紧阻止说，“请不要打开，我们得省着用！”

捐赠内政部时，由于部长和常秘参加总统府紧急会议而未能出面接收。次日，内政部长阿瑞格贝索拉专程接见。交谈中，公司负责人刘兆龙表示，中国能取得抗疫成功不是因为中国有先进的技术，而是中国人爱国热情的凝聚，在国家有难时的献身精神，每一个人都要为国家有钱出钱，有力出力，都出不了的，贡献“自律”也是爱国。阿瑞格贝索拉起身赞扬并不断重复道，“如果你不能贡献金钱，遵守规矩纪律也是贡献。这就是我们需要的！” 当日，在阿瑞格贝索拉推动下，联信盈达随后还完成了对消防总局、民防总局、监狱总局关于消毒、清洁和生活物资的捐赠。

在保加利亚驻尼日利亚大使馆，分配了 2 个月用量的一次性防护物资。约柴夫斯基大使表示，这个时候只有中国兄弟能给我们送来紧缺物资，我们庆幸有中国朋友在！

在叙利亚驻尼日利亚大使馆，塞里亚赫大使讲述了当初中国疫情期间对我捐赠一事，表示叙中关系越来越好。作为回馈，该公司为叙大使馆一次性安排了3个月的防护物资。

此外，该公司为“欧洲的巴铁”塞尔维亚驻尼日利亚大使馆捐赠分配了2个月的一次性防疫物资。里卡尔大使拿出特质塞尔维亚咖啡招待初次见面的老朋友，并表示，“让我们相约疫情后”。

在阿布贾首都区以外，一些华侨华人也帮助实施了捐赠活动。拉各斯封城第一天，60多岁的新加坡华人黎英君女士，一个人带着物资冒着风险独自去拉卫生厅，极大地感动了工作人员，他们称“中国人在第一时间送来了我们想要的物资！”

在包奇州政府，州长巴拉·穆罕默德是尼第一位确诊感染新冠肺炎的州长，对无法出席接收仪式表示遗憾，并多次联系联信盈达员工，称疫情后要当面致谢。

在尼日尔州米娜综合医院，作为州最大医院，防护物资非常缺少。州卫生部长伊德里斯表示，我们需要充足的物资来应对危机，但目前市场上医疗物资超出了我们的购买力，一盒普通的防尘口罩已经从几千奈拉涨到了17000 奈拉，是中国公司帮助了我们。

在卡其纳州政府新冠病毒防控特别行动委员会，副州长 阿尔哈吉·雅库布表示，中国企业送来了州抗击疫情特别行动委员会成立后的第一份喜悦。

在三角洲阿萨巴综合医院，州卫生厅长莫迪·奥农耶表示，这是三角洲州政府收到的第一份医疗物资捐助，将对阿萨巴医院提高疫情应对能力大有帮助。

在尼日利亚民防安全局，向民防安全局捐赠了一批防疫物资及90 余箱方便食品、牛奶、洗手液等生活物资。局长阿卜杜拉希表示，官兵们防疫物资紧缺，这次慰问和捐赠对他们是一个极大的鼓舞，将尽快全部分发给一线执勤部队。

在联邦消防总局，局长易卜拉欣表示对中国政府取得的防疫成果表示肯定，高度认同联信盈达对防疫工作的建议。

在奥逊州政府，原来的一座被服厂计划被用来转产医用口罩支持尼日利亚的抗疫，但苦于无启动资金，联信盈达迅速为其汇入了首期的 500 万奈拉资金，并对工厂产能提升的方案与投资计划进行了指导。

此外，该公司还对总统府内 5 个部门和团体、阿布贾地区内三级代表法院，以及尼日利亚经济犯罪委员会、尼日利亚安全局联邦公路安全局、尼日利亚警察部、意大利驻尼日利亚大使馆、希腊驻尼日利亚大使馆等相关单位进行防疫物资发放。

根据疫情发展，该公司很快将启动价值1.5 亿奈拉的第二阶段捐赠，包括早期防治药物、病毒检测试剂等。如果疫情有迅速恶化迹象，该公司表示将包机运送物资。在即将开始的斋月，将对部分穆斯林地区捐赠价值 1000 万奈拉的生活物资。

在尼日利亚疫情全面结束后，该公司即将开启第三阶段捐赠，届时将对防疫工作有突出贡献的个人和集体进行慰问。 包括对参与救治病患最多的 10 个医院及医疗团队进行物资慰问，共计划 5000 万奈拉；对尼日利亚救治第一个确诊病例的团队奖励 100 万奈拉等，该阶段预计安排资金 5100 万奈拉。

据了解，联信盈达在尼日利亚及西非业务多有业务开展，涉及路桥、水利、房建、医院、ICT、电力、造船、油气工贸以及安全领域等。公司负责人刘兆龙表示，“中尼一家亲，我们中国人将会坚定地与尼日利亚在一起，共同打赢这场抗疫战争”。

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