乌兰巴托中国文化中心积极参与“环球线上音乐节”

人民网乌兰巴托4月22日电（记者 霍文）为了表达对疫情中的蒙古国人民的诚挚问候和美好祝愿，坚定广大民众抗击疫情的信心，丰富青少年文化生活，在蒙古国家紧急状况委员会、卫生部和教文科体部等政府部门的支持下，乌兰巴托中国文化中心与蒙古国音乐舞蹈大学日前联合举办“环球线上音乐节”，中方选送的艺术作品将在蒙古国家公共广播电视台等当地多家主流媒体播出和网络媒体播出。

据悉，本次音乐节从4月1日开始。目前有中国、俄罗斯、德国等国家多位艺术家应邀参加，部分作品已在社交媒体上播出。中国驻蒙古国大使柴文睿和中国中央音乐学院院长、著名指挥家俞峰教授应邀分别为本次活动致辞。

柴文睿在致辞中表示，当前，全球新冠肺炎疫情不断扩散，各国人民的生命健康和正常生活受到了很大影响，经济社会发展也遇到了前所未有的困难。疫情已超越了种族，超越了国界，是全人类共同面临的前所未有的严峻挑战。对此，只有全世界人们团结一心，构建人类命运共同体，放下分歧与芥蒂，彼此支持，开展合作，共同应对，才能重新换回健康的地球。

柴文睿说，文化艺术是人类文明互鉴与情感交流的重要载体，在本次音乐节中，希望中国艺术家能够与蒙古国及其他各国艺术家碰撞出艺术的火花，为观众带来艺术盛宴的同时，让中蒙两国人民坚定信心，同舟共济，早日战胜病毒，重建人类共同的家园。

据中国驻蒙古国大使馆文化参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任陈霜介绍，中央音乐学院副院长、著名二胡演奏家于红梅教授选送了自己作曲和演奏的二胡协奏曲《墨梅》。上海音乐学院院长、著名男中音歌唱家廖昌永教授选送了《啊，草原》《父亲的草原母亲的河》等著名作品。深圳艺术学校选送了七架钢琴演奏的《降B小调第一钢琴协奏曲》和《黄河钢琴协奏曲》，由中国著名指挥家林大叶指挥，著名钢琴艺术家陈萨、张昊辰等演奏。深圳高级中学百合合唱团选送了《哦然》《雨水之舞》《谷雨梯田》等作品。

此外，乌兰巴托中国文化中心还挑选了国际合作抗击疫情为主题，其中包括中国作曲家晨光作词、新吉勒特作曲、梅林组合演唱的《安达情》等歌曲在社交媒体播出。相知无远近，万里尚为邻。在这艰难时刻，音乐将发挥其无与伦比的力量，温暖人心、传递信心，激励中蒙两国人民携手共进，最终打赢这场疫情防控阻击战。

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