中国民间组织向黎巴嫩难民发放抗疫爱心包

人民网贝鲁特4月22日电（记者李潇 黎巴嫩维和医疗分队报道员黄世峰）黎巴嫩贝鲁特当地时间4月20日，北京平澜基金会共同未来基金向黎巴嫩境内的难民营开展 “难民抗疫爱心包” 人道主义救助活动，该活动缓解了难民们在防控新型冠状病毒肺炎期间生活及防控物资上的困难。

当天，项目负责人詹尉珍在当地非政府组织的帮助下，将采购的大米、面粉、食用油、盐、糖、奶酪、肉罐头、消毒剂等一车生活物资和防护物资运送到贝卡地区法乌尔市扎尔勒法乌尔镇，将“难民抗疫爱心包”发放给100个难民家庭，惠及500余名难民。

据悉，这次人道主义救助活动得到了中国国际民间组织合作促进会大力支持。扎尔勒法乌尔镇行政长官加齐·谢里夫（Ghazi Sharif）参加了爱心包发放活动，他感谢了相关机构的捐助，表示这些捐助及时满足了新冠疫情爆发期间难民的一些需要。拿到到爱心包的难民法迪?姆哈纳说 ：“这些物资来得太及时了，我们需要这样实实在在的帮助，现在我们的生活条件非常糟糕，希望有更多的爱心人士和组织来帮做我们。”

截至 2020 年 4 月 21 日，黎巴嫩境内新冠肺炎共有确诊病例 677 例，死亡 21 例，境内大约有 150 万叙利亚难民生活状况十分艰难。

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