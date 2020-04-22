中国建筑向埃及捐赠医疗物资正式交付

人民网开罗4月21日电 （记者曲翔宇 刘慧）中国建筑集团向埃及捐赠医疗防疫物资交接仪式在中建埃及新首都CBD项目举行。埃及住房部长埃萨姆和副部长阿巴斯、埃及卫生部部长助理穆罕默德和卫生部医院管理总局总经理阿什拉夫、中国驻埃及大使廖力强和商务公参韩兵，在中建埃及分公司董事长王少峰和总经理常伟才等陪同下出席了捐赠交接仪式。

由中国建筑集团捐赠的本批医疗防疫物资包括10台有创ICU呼吸机、50万只医用外科口罩、5万只防护医用口罩、2000套医用防护服、2000个隔离面罩和6000双医用一次性手套等。

埃萨姆代表埃及政府衷心感谢中建集团的捐赠，他盛赞中建的捐赠体现了持续向前发展的中埃两国的真诚友谊。他表示，面对突如其来的国际灾难，埃及住房部面临的最大挑战就是很多项目不得不停工或是工效降低。中建正在实施的CBD项目是新首都地区乃至整个埃及境内国家发展的重点项目之一，特别是中建以其智慧的管理方式，与埃及政府和各合作伙伴通力协作，采取全封闭的项目管理模式，不仅保障了员工的健康安全，还保证了新首都CBD项目的正常施工进展。中建的各项有效举措在如何平衡经济发展和人民健康的问题上为中埃合作开创了可以借鉴的新模式，值得在埃及工程建设领域全面推广。

廖力强在致辞中表示，中华民族是懂得感恩的民族，在中国爆发疫情的艰难时刻，埃及政府和人民给予坚定支持。在当前埃及抗疫的关键时刻，中国政府和企业一起开展捐赠活动，与埃及人民携手抗疫，正如3月23日习近平主席和塞西总统通话时所强调的，中埃双方携手合作，共同抗击新冠疫情，将进一步加深中埃两个文明古国的传统友谊，把中埃关系打造成构建中阿和中非命运共同体的先行先试样板。廖力强还说，中国建筑是中资央企国际化经营的典范，他们不仅在新首都这样里程碑式的重大项目建设中充分展现了领先的施工建造实力，更在当下新冠疫情爆发的特殊时期，树立了“防疫生产两手抓”的典范。他们参与建设的“一带一路”是安全和健康之路；他们与埃及人民同心抗疫的动人篇章将被载入中埃友好史册。

王少峰在交接仪式致辞说，希望我们今天捐赠的医疗物资能够为埃及疫情防控发挥微薄之力。疫情何时结束或许难以确定，但是可以确定的是埃中两国政府、企业和人民会始终站在一起，共同迎接新冠病毒带来的全新挑战。他强调，现在比任何时候都更需要各国政府和人民之间的信任与合作，信任与合作比黄金更重要。他坚信埃及政府和人民必将取得抗疫之战的最终胜利！新首都项目必将成功促进埃及加快经济发展和城市化进程！

随后，阿巴斯与常伟才分别代表埃及政府和中建集团签署了援助物资移交文件。中埃主流媒体记者、合作方代表和中建集团赴埃及工作组和医疗组、中建埃及分公司部分员工共计60余人，共同见证了这一历史时刻。

因为捐赠物资全部为应对新冠肺炎病毒急需的紧俏物品，市场采购难度本来就极大，加之需要满足中国商务部新出台的医疗物资出口名录和欧盟的CE认证双重标准，使采购工作更是难上加难。从物资采购的分秒必争，到审批过程的无缝衔接，再到物资运输的环环相扣，担负此次采购、集港发运等任务的上海中建海外发展有限公司主动加压与时间赛跑。捐赠物资上贴有中埃两国国旗图案和一句古诗“青山一道同风雨，明月何曾是两乡”，充分表达了中国建筑对埃及人民的深情厚谊。

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