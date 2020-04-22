刚果（金）洪灾严重 中国维和部队紧急构筑生命“防火墙”

人民网布卡武4月21日电（姜宣、王玺、何舜）近日，刚果（金）东部南基伍省地区连日来暴雨不断，导致乌维拉、桑盖、卢森达多地爆发山洪和泥石流灾害，大量房屋倒塌损毁。据不完全统计，目前已造成至少25名群众死亡，400多处房屋被毁。乌维拉地区受灾尤为严重，4座主要桥梁被洪水冲毁，大部分道路陷入瘫痪，不断上涨的水位严重威胁群众的生命财产安全。

当地时间20日，中国第23批赴刚果（金）维和工兵分队紧急前往乌维拉姆隆维村，为当地村民修建姆隆维河防洪堤。由于灾情紧急，受灾群众较多，根据计划，工兵分队将在短短10天内完成长96米，高2米的防洪堤工程。

目前，我位乌维拉分遣队施工作业人员仅20人，湖水淹没了营区的大部分生活设施，官兵仅靠电磁炉煮面条勉强维持，房间24小时漫水。分遣队居住的巴基斯坦3营唯一的出口被泥石流阻断，大部分机械装备无法到达作业地点，此次作业，官兵们只能以手工为主。施工第一日，由于任务急，只收到了一车石头。于是，我维和工兵就地取材，利用河沙碎石，最大限度地实施防洪堤工程任务。

“虽然我们自己也受灾严重，面临生活保障困难、建筑材料不足、疫情威胁和机械装备无法出动等多方面难题，但是中国维和官兵不畏艰险挑战，第一时间到达灾区展开作业，我们会尽最大努力保护当地群众的生命财产安全。”分遣队负责人黄德超副指挥长说。

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