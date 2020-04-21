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中国驻埃及使馆向留学生和侨胞发放防疫物资

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廖力强向留学生发放“健康包”。 周輖摄
廖力强向留学生发放“健康包”。 周輖摄
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来源：人民网-国际频道  2020年04月21日16:45

人民网开罗4月20日电（记者周輖、曲翔宇）“我们一切都好。请祖国放心，请家人安心！”20日上午，一场特殊的连线在位于开罗的中国驻埃及使馆院内进行。在中国驻埃及大使廖力强的陪同下，留学生马潇潇与身在国内的母亲进行视频通话，告知在埃近况，并感谢来自祖国与使馆的关怀。当天，中国驻埃及使馆举行仪式，向在埃留学生和侨胞代表发放防疫物资。

廖力强在讲话中表示，疫情发生以来，中国驻埃及使馆十分关心在埃同胞的身体健康，建立了留学生、华侨华人和中资企业员工每日健康报备制度，发布了30多篇领事提醒。此外，使馆还联系北京协和医院专家，为在埃同胞开展了在线疫情防控讲座。目前埃及疫情仍在蔓延，希望在埃留学生和侨胞继续做好个人防护工作，使馆会一直与大家在一起。

“祖国的关怀让我们倍感温暖。这次发放的健康包也是‘爱心包’‘暖心包’‘放心包’。”埃及中国学联会长摆克成代表在埃留学生发言说，“我们一定会做好防护，让祖国放心。”侨胞代表陈建南表示，在埃华侨感谢党和政府的关心，将继续坚持防控和生产两手抓，用实际行动回报祖国，同时尽己所能为埃及社会的抗疫行动做出贡献。

据了解，此次共向留学生发放了1200份“健康包”，每份“健康包”内装有一次性口罩、药品、消毒液、消毒湿巾等防疫物品；共向侨胞发放一次性医用口罩2万只、N95口罩6千只、医用手套5千副、连花清瘟胶囊1千盒、防护服和护目镜数百副和额温枪100把。此前，使馆还动员中资企业和在埃侨团与留学生“结对子”，向部分生活较为困难的留学生发放了装有大米、食用油及其他食品的“帮扶包”。

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(责编：刘叶婷、燕勐)
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