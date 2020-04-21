中国援布基纳法索医疗专家组与布方交流抗疫经验

中国专家组成员向布方人员介绍了相关医疗仪器的具体使用方法（中国援布基纳法索医疗专家组供图）

人民网约翰内斯堡4月20日电（记者 吕强） 瓦加杜古消息：20日，中国援布基纳法索医疗专家组前往布首都瓦加杜古的亚尔加多医院调研，并与医院人员就防控新冠肺炎疫情进行座谈。亚尔加多医院是布首都地区历史最为悠久的医院，目前拥有750张床位，1400名医护人员，40个临床科室。

专家组组长刘筠表示，经过多天调研，感受到布政府和同仁为防控疫情做出了巨大努力，中方专家愿意结合既往经验，与布方在诊疗、实验室等方面进行探讨，希望能对下一阶段抗疫有所帮助。专家组将结合这几天对卫生部、定点医院、普通医院的调研情况，开展系统性、针对性的集中培训，更好地分享中国经验。

在座谈会后，中方向医院捐赠了一批医疗物资，专家组成员详细介绍了相关医疗仪器的使用方法。专家组还参观了医院分诊区、实验室和中国政府援助的隔离病区改造项目等。

应布基纳法索政府邀请，作为中国政府派往非洲首批抗疫医疗专家组的一行12人于16日下午抵达布基纳法索。专家组成员主要来自天津市人民医院和天津市疾病预防控制中心，专业领域涵盖呼吸、重症、内科、院感、中医、影像、实验室检测、流行病学调查、消毒、护理等。抵达布基纳法索后，专家组立即与布方相关机构积极交流，已与布国家疫情防控管理委员会各专家小组代表、布最大新冠感染专门定点收治医院唐加多戈医院医务人员等举行工作会谈，向布方提出了设立缓冲区、明确分诊标准等建议，表示将帮助布方改进收治流程，提高整体防控能力，提高工作效率。

布基纳法索卫生部长卢盖说，在布中两国国家元首领导下，两国复交以来政治关系不断增强，各领域合作成果丰富，尤其是布3月9日出现首例新冠肺炎确诊病例以来，中方一直对布方抗疫斗争给予大力支持。布基纳法索是中国向非洲派出首支抗疫医疗专家组的受益国，她对此深表荣幸，希望专家组将中国抗疫成功经验分享给布方。她对中国政府和阿里巴巴等中国企业援助的大量防疫物资表示感谢，希望两国专家之间交流和培训取得丰硕成果，帮助布方抗击疫情取得成功。

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