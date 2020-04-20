“尽最大努力帮助埃及抗击疫情”——探访首个中埃合作口罩生产线

人民网开罗4月19日电（记者周輖）“依靠中国的先进自动化设备，加上中方对生产过程严格把关，我们生产的口罩品质在全埃及数一数二。”埃及Euromed公司负责人欧麦尔·阿卜杜拿起一只中埃合作生产线上刚刚生产完成的口罩，向前来探访的本报记者展示并自豪地说道。疫情暴发后，欧药公司与中国宁波嘉尚进出口有限公司，在开罗纳赛尔城保税区迅速建立起非灭菌医用外科口罩生产线，并于日前正式投产。

“我们与中国朋友的合作非常愉快。口罩生产线帮助解决了防疫的大难题。多生产一些口罩，就能帮助更多埃及人抵御病毒。” 欧麦尔带领记者走进工厂的无菌车间。隆声响中，已调试完成的全自动化生产线快速运转，成卷的熔喷布、无纺布在机器的带动下被叠压切割，随后一只只初具形状的蓝色的口罩片便跳跃在传送带上。几名当地工人在生产线前协助进行压制、添加耳带、包装等步骤，整个生产流程井然有序。

“中方提供设备、技术、资金以及部分原料，埃方则来解决无菌车间、人工等问题，并完成面料原料采购的工作，彼此之间相互配合。”嘉尚公司负责人胡晓君介绍说，项目受海口市政府委托，并提供口罩预付款作为资金支持。在海外投资建设口罩生产线，既是在琼浙商积极响应海南自由贸易港建设先行先试的号召，也为当地抗击新冠肺炎疫情贡献力量。

按照合同约定，生产线生产的口罩原定10%在当地销售，90%出口中国，但面对目前埃及疫情蔓延而中国国内疫情趋稳的情势变化，胡晓君表示，中方愿意调整所生产口罩的内销和出口比例，把原计划出口的的产能也都投放至当地市场，“尽最大努力帮助埃及抗击疫情”。胡晓君说，生产线采用的全自动化的生产设备都来自中国，已有的5条生产线保守估计产能可达每天50万只。未来还计划扩产至10条生产线，满产后产能可超每天100万只，未来将大大提高埃及口罩产能，缓解目前市场上的口罩面临的缺口。

埃及内阁信息与决策支持中心公共关系司长谢里夫对埃中两国合作建立的口罩生产线表示高度赞赏。谢里夫指出，新冠肺炎疫情爆发以来，埃及人民一直坚定支持中方抗疫，竭尽所能给予帮助，如今在埃及面临疫情威胁之时，是中国兄弟急人所急，给予坚定支持，体现两国的兄弟情谊。这个项目对埃及人民抗击新冠肺炎疫情意义重大，愿埃中携手，早日战胜疫情。中国驻埃及使馆经商处公参韩兵说，在疫情下的特殊时期，在埃中资企业及项目均正常运转，助力埃经济社会发展。相信投产的口罩生产线能切实在埃人民与病毒之间建立保护屏障，愿双方通力合作，早日战胜新冠肺炎病毒这个全人类共同的敌人。

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