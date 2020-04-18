中国政府赴马来西亚医疗专家组抵达吉隆坡

人民网曼谷4月18日电 （林芮）4月18日中午，应马来西亚政府邀请，中国政府派出的赴马来西亚抗疫医疗专家组抵达吉隆坡国际机场。中国驻马来西亚大使白天、马来西亚卫生部代表等赴机场迎接。

白天表示，专家组此次来马体现了中马两国“患难见真情”的深情厚谊。自新冠肺炎疫情暴发以来，马来西亚政府及社会各界为中国成功抗击疫情提供了宝贵的支持与帮助。病毒无国界，抗疫是全人类的共同战役，只有团结一致才能有效应对。当前，中国国内疫情已得到有效控制，中国正以分享经验、援助物资等方式向包括马来西亚的世界各国伸出援手。相信专家组将为马来西亚抗击疫情提供有益帮助。我们对马来西亚抗击疫情充满信心，衷心期待马来西亚早日战胜疫情。

据介绍，此次中国赴马来西亚医疗专家组系中国国家卫生健康委员会组建，由广东省卫健委选派，包括来自广东省的8名专家，覆盖院感管理科、呼吸科、重症医学科、精神科、感染科、数据分析、病毒学和中医学等领域。有些专家还有赴湖北抗疫的工作经验。专家组来马行程暂定为期两周，期间还将赴东马交流经验。专家组将同马来西亚卫生部、医疗机构及来自全国的公共卫生专家、医护人员进行广泛、深入交流。

专家组组长李俊说：“抵达马来西亚后非常激动，感受到马来西亚人民的热情和友谊。我们带着中国人民对马来西亚人民的友好情谊而来，我们将充分用好在马的时间，积极同马来西亚同事们共同工作，深入交流，充分分享中国的抗疫经验和有效做法，为马来西亚抗击疫情提供助力。”

(责编：杨牧、徐祥丽)