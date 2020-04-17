莫桑比克中非农业合作项目助力非洲抗击疫情

人民网约翰内斯堡4月16日电（记者 王磊）4月10日，莫桑比克中非农业合作项目厂区门口停放着一辆满载新鲜大米的货车。当地人Adelina Manhique完成登记后第一个领到了自家的150公斤大米。她说：“现在大家都在谈论新冠病毒，市场上有些需要进口的东西已经不方便买到了，我们也有些担忧，没想到公司还没结算完就及时给我们发放了大米，这些大米能够帮助我们更好的面对疫情。”

2020年3月以来，新冠肺炎蔓延至非洲，而地处莫桑比克的中非农业合作项目有3.72万亩水稻尚未收割。项目投资、管理方中非发展基金和中铁二十局提前布局，在确保员工身体健康的前提下，安排落实防疫保收工作，做到“防疫零感染，收储保质保量、颗粒归仓”。不仅保证了粮食安全，也增强了当地民众对抗疫情的信心，

Adelina Manhique家参加这个项目已经5年了，今年完成种植了30亩水稻。像Adelina Manhique一样参与合作种植的农户今年有近500户，总种植面积达到1.1万亩。

早在莫桑比克出现疫情前，项目组就及时组织员工学习防疫相关知识，通过图文宣传、联合当地卫生部门组织防疫宣传等方式，提高员工对防疫的认识和配合防疫工作的积极性，并储备了大量的防疫和生产生活物资。在疫情发生后，项目组采取周密的防疫措施，实施封闭式管理，为所有员工配发防疫口罩，在基地配备了清洁和消毒设施，严格执行消杀工作和员工体温检测，确保员工的身体健康。

据美联社15日报道，受疫情影响，非洲多国采取了封锁措施以遏制病毒的传播。在非洲国家中，至少有33个国家的封锁行动使农民无法将粮食推向市场，并威胁着对农村人口提供的粮食援助。受到洪水，干旱等无数灾害的影响，再加上武装冲突，甚至蝗灾，非洲粮食供应面对极大挑战。

除了这些问题，世界银行还表示，新冠病毒可能造成“非洲严重的粮食安全危机”。“受粮食计划署供餐计划援助的数百万儿童正处于危险之中”，粮食计划署称，“在病毒蔓延到非洲几周后，已经有许多学校关闭，目前有6500万儿童得不到食物”。

为了更好的应对潜在的粮食危机，项目组随着合作种植户的收储进程，陆续安排合作户领取大米，帮助这些家庭更好的面对疫情。 “手中有粮，心就不慌；脚踏实地，喜气洋洋”。Adelina Manhique与另外几位农妇在领到粮食后高兴地跳起了当地舞蹈。

本季收储工作筹备阶段，项目组克服人员、物资上场不足的困境，共整备收割设备27台，装载收储运输设备42台。全项目员工加班加点，截至4月10日，累计收割1.95万亩，烘干/晾干入库水稻8000多吨，可在新冠疫情和非洲蝗灾的双重威胁下，有力改善当地民生。

莫桑比克中非农业合作项目是目前中国在非洲最大的水稻种植项目，也是中莫两国产能合作重点项目。该项目由中非发展基金、中葡合作发展基金投资，中铁二十局带资管理，多年来以“授人以渔”的方式为解决莫桑比克粮食安全和提高当地人民生活水平做出了应有的努力。2019年，全年累计向当地供应大米1.35万吨，并为当地提供了最多1000人的就业岗位。

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