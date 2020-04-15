四月的北京，春光日盛，繁花十里。每年这个时节，香山植物园游人如织，男女老少皆来此踏春寻花。6000多种植物，500多种花卉，两千多棵果树竞相含蕊吐芳。在这片摇曳的色彩和芳香中，2008年种下的中塔友谊杏树林分外娇艳：浅粉色的杏花清新婉约，散发出淡淡的馨香，格外令人赏心悦目。阳光明媚的春日，在杏树下的长椅上小憩，还可以吟诵刻在椅背上的中塔两国名人名言：“有朋自远方来，不亦乐乎？”（孔子）“世上没有比会友人更幸福的事”（鲁达基）。

上海合作组织首任秘书长、中国中亚友好协会首任会长张德广大使称赞道，中塔友谊杏树林是软实力的独特运用，是富有开创性的“杏树外交”。历史文化造诣颇深的张德广大使还饶有兴味地讲过孔子与杏树的渊源。孔子出生在山东曲阜，曲阜孔庙有几棵杏树，传说孔子经常在杏树下讲课，讲学的地方因此被称为“杏坛”，孔子兴办私学，培养出三千弟子七十二贤人。孔子倡导的和谐社会思想对中国文化和世界文化产生了深远影响。六棵茂盛的杏树立于孔庙院落中，是对孔子兴学设教的礼赞和纪念。

学术界也对“杏树外交”做出了阐释。中央民族大学胡振华教授经研究发现，丝绸之路的开拓者张骞曾将西域杏谷（今新疆境内）的优质杏仁作为礼品送给巴克特里亚和粟特国王。胡振华据此认为，“杏树外交”的历史可以追溯至公元前2世纪。胡教授的结论令人信服，因为，据史料记载，杏从中原传入中亚并广泛种植。塔吉克斯坦有“杏树之乡”的美誉：这里种植20多种杏树，有些品种为塔国特产，世界其他地区都不种植，塔吉克斯坦出产的杏因而受到各国人民的喜爱。

杏是对人体有益的水果，自古就为中医广泛应用，旧时曾进入帝王膳食，今天则被列入航天员食谱。熟悉中医的人都知道以高尚无私闻名的三国东汉名医董奉。流传至今的记载显示，董奉医术精湛，手中的银针有回天之效，挽救了很多人的生命。邻国的病人都慕名而来，其中大多数都是穷苦人。董奉治病不收钱，只要病愈者种植杏树。经过数年的种植，董奉庐山脚下的房屋四周成了一大片杏林，珍禽异兽来此定居，啼啭之声不绝于耳，林中一片安宁祥和。每年夏天，董奉都会收获很多甘美的杏子，这些杏疗效甚佳。董奉将卖杏的钱一部分用于买药，一部分用于买米去接济贫苦的人。为纪念董奉，中国人也把杏称为“董杏”，即“董医生的杏”。

几个世纪后，杰出的医学家、五卷本《医典》的作者伊本·西那也指出，杏是强身健体、延年益寿的佳品。众所周知，伊本·西那是最早发现病毒具有传染性的医学家。800多年后，法国生物学家路易·巴斯德证实了他的论断。北京国家图书馆珍藏着14世纪的汉文伊斯兰医药典籍《回回药方》4卷残本的抄本。专家认为，伊本·西那宝贵的医学思想为《回回药方》奠定了基础。

这些有关杏的文化典故是人类数千年文明的不朽篇章，其传承与发扬直接促进了跨文明对话，弘扬了友好、合作、关怀、互助等永恒的精神价值。如何为对外交往冠名，“熊猫外交”“樱花外交”抑或“杏树外交”，并不重要。关键在于这种交往对拓展国际合作，加深各国人民相互了解的贡献。2500多年前，孔子用“己所不欲勿施于人”阐述“礼”的精髓；1000年前，塔吉克著名诗人鲁达基强调“仁者向善向和，愚者向战向伐”。今天，世界遭遇残酷的全球性传染病新冠病毒肺炎，在病毒面前，无论强弱、贫富、老幼，人人平等……目前，新冠肺炎感染总人数接近200万，死亡人数超过10万。在这个艰难的时期，孔子和鲁达基的思想更具有现实意义，只有加强合作，避免抗疫政治化，才能有效防控疫情。据摩根大通预计，受新冠病毒的重创，世界经济将损失5.5万亿美元，全球经济将进入和平年代最严重的衰退，并产生各种负面影响。

当前，抗击新冠疫情的国际合作正在逐渐展开、深入，世界各国正联手应对这项共同的挑战和威胁。首先，只有加强合作才能分享业已积累的抗疫经验，少走弯路，在国家层面，在联合国和世卫组织等国际组织层面，对下一波全球性疫情做好充分准备，无论其何时在何地暴发。中国最早开始抗击新冠病毒，同时积极开展抗击疫情的国际合作：中方汇编的诊疗资料已分享至全球180多个国家，中国政府向多国派出医疗专家组，向120个国家和4个国际组织提供了人道主义物资援助。世界各国驰援意大利充分显示了国际社会齐心协力战胜疫情的决心。我们期待这种合作精神今后长期保持，并发扬光大。

只有合作才能让各国经济和世界经济重新回到持续发展的轨道。二十国集团领导人在不久前召开的应对新冠肺炎特别峰会上明确了抗疫合作的框架和战略。几天前的“欧佩克+”产油国线上视频会议已对国际市场产生了积极影响。但是，这些依然不够，国际社会还要付出更多努力。必须倾听理性的声音，避免单边制裁和长臂管辖，解除限制措施，保证今后也不实施单方面制裁。孤立主义、保护主义、妄图从全球性灾难中谋取私利，只会加剧紧张局势，阻碍经济社会发展，制造本可避免的人为困境。

“请用理性的眼看世界，而不是用老眼光；世界如海。想出海，请以高尚的事业为船。”——这是9世纪末10世纪初伟大的塔吉克诗人、人道主义者、东方思想家鲁达基的诗句，诗人真诚地相信理智的力量，呼吁人们更珍惜身边的世界。今天，鲁达基对人类的忠告不仅没有过时，反而比以往任何时候都更有教益：摒弃对抗，相互尊重；避免冲突，互利合作；停止威胁，相互协调；消除疑虑，相互信任，才是现代国际关系应当秉承的原则。必须用全新的视角审视21世纪的人类共同命运。

（作者是政治学博士、上海合作组织前秘书长、太和智库高级学者）

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(责编：贾文婷、杨牧)